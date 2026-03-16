GROSSETO – Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, torna sulle Mura medicee di Grosseto l’iniziativa Sport sulle mura, promossa dal Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’istituzione Le Mura – Grosseto.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo a partire dalle ore 9.30, con ritrovo presso il Bastione Maiano, per una mattinata di attività dedicate al benessere, al movimento e alla socialità, in uno degli spazi più suggestivi e rappresentativi della città.

Novità 2026: cuffie Silent Emotion. Per un’immersione completa nelle emozioni dello sport.

Il programma

· Ore 9.30 – Ritrovo al Bastione Maiano e iscrizione

· Ore 10.00 – Yoga con Irene

· Ore 10.30 – Camminata metabolica di 50 minuti con Clarissa Sansoni

· Ore 11.00 – Primitive funzional movement (funzionale a corpo libero) con Lisa

· Ore 11.40 – FloorFitness (allenamento funzionale ispirato al Breaking) con Bboy Ryk

Tutte le attività sono aperte a persone di ogni età e livello di preparazione fisica, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e incontro, in un contesto storico unico e valorizzato dalla partecipazione della comunità locale.

“Il progetto Sport sulle Mura nasce per rendere lo sport accessibile e condiviso, creando momenti di aggregazione che uniscono salute, movimento e bellezza del territorio – spiega Emiliano Calchetti, responsabile del Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto -. Dopo i riscontri positivi dei mesi scorsi, siamo felici di tornare sulle mura con una nuova giornata all’insegna dell’energia e del benessere collettivo”.

Ingresso libero per tutti.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per informazioni:

Irene – 392 8340170

Clarissa – 347 3428696