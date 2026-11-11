GROSSETO. Lo sport come palestra di vita, ma soprattutto come straordinario spazio di incontro, riconoscimento e convivenza per i più giovani, con un focus particolare sui bambini e i ragazzi di origine straniera.

Di questo si parla venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 15.30, nella Sala Mirto Marraccini di Banca Tema (in Corso Carducci 14 a Grosseto), durante il convegno intitolato “Giovani, sport e nuove cittadinanze“.

L’evento gode del patrocinio del Coni Comitato Regionale Toscana. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi entro il 12 novembre compilando il modulo disponibile online.

L’iniziativa è promossa dalla Delegazione Cesvot di Grosseto nell’ambito di Agorà, il progetto di animazione territoriale ideato da Cesvot per valorizzare il terzo settore locale e favorire la nascita e il consolidamento di reti tra le associazioni.

Gli appuntamenti del pomeriggio

Il pomeriggio si aprirà alle 15.30 con i saluti istituzionali affidati a Silvia Sordini (presidente della Delegazione Cesvot di Grosseto), Francesco Limatola (presidente della Provincia di Grosseto), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (sindaco di Grosseto), Alessandro Venga (capo di gabinetto della Prefettura di Grosseto) e Martina Torre (dirigente immigrazione della Prefettura di Grosseto).

A seguire, l’introduzione curata da Anna Nativi, referente per l’animazione territoriale della Delegazione grossetana.

Il programma delle relazioni entra poi nel vivo con gli interventi di Valentina Geraci (Centro studi AMIStaDeS APS) sul tema “Cambio di campo. Diaspore, nuove generazioni e cittadinanze“, di Bakary Jobe (scrittore, calciatore e mediatore culturale) con “Incroci di identità: la passione che ci unisce“, e di Moreno Toigo (direttore Simurg Ricerche) che approfondirà “Le nuove generazioni italiane e il vivaio che non vediamo: percorsi per uno sport inclusivo“.

La seconda parte dell’incontro vede protagonista una ricca tavola rotonda dal titolo “Lo sport come veicolo di inclusione sociale“, coordinata dalla giornalista Clelia Pettini.

Al tavolo si confrontano Francesco Ciarapica (presidente Kansassity Aps), Giampiero De Michele (presidente Maremma Social Rugby Aps), Faisal Goma (istruttore e arbitro minibasket Grosseto), Aldo Peronaci (delegato provinciale CONI Grosseto), Amedeo Raffi (presidente Asd Fight Gym Grosseto) e Alberto Urbinati (presidente Liberi Nantes Aps Roma).

Dopo lo spazio dedicato alle domande e agli interventi del pubblico, le conclusioni saranno affidate alla presidente Silvia Sordini, prima dell’aperitivo finale previsto per le ore 19.00.