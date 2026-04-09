GROSSETO – Alimentazione, attività fisica e benessere: sarà questo il filo conduttore dell’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Grosseto e Confartigianato Sport, in collaborazione con il Comune di Grosseto e con il progetto “Uscita di Sicurezza”, in programma sabato 11 aprile alle ore 11.00 nella sala Eden delle Mura Medicee di Grosseto.

L’appuntamento, dal titolo “Sport e benessere: il ruolo della nutrizione tra microbiota e stress ossidativo”, nasce con l’obiettivo di approfondire il legame tra corretta alimentazione, performance sportiva e salute, offrendo spunti pratici e aggiornamenti scientifici su temi sempre più centrali per chi pratica attività fisica e per chi vuole migliorare il proprio stile di vita.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore allo Sport Fabrizio Rossi.

A seguire gli interventi tecnici:

alle 11.15 la dottoressa Giulia Biagini, biologa nutrizionista, parlerà di “Nutrire la performance: la relazione tra alimentazione, microbiota e sport”, approfondendo il ruolo dell’equilibrio nutrizionale nel miglioramento delle prestazioni e del recupero fisico;

alle 11.35 la dottoressa Francesca Svetoni, biologa nutrizionista, affronterà il tema “Sport e radicali liberi: nemici o alleati? Il ruolo della nutrizione nello stress ossidativo”, con un focus sugli effetti dell’attività sportiva sull’organismo e sulle strategie nutrizionali per supportarla.

L’iniziativa si concluderà con uno spazio di confronto aperto al pubblico, il question time, seguito da un aperitivo buffet light.

L’appuntamento è rivolto a sportivi, operatori del benessere, associazioni, imprese del settore e a tutti i cittadini interessati ad approfondire il rapporto tra alimentazione, salute e attività fisica, in un’ottica di prevenzione e qualità della vita.