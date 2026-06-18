CAPALBIO – Dopo il successo del Longevity festival e il concerto dei Krognola al Teatro del Leccio dello scorso weekend, prosegue la stagione culturale di Capalbio con “Splendore Barocco. La cantabilità italiana in tour europeo” di Helianthus ensemble.

Il concerto, che si terrà sabato 20 giugno alle ore 21 nella chiesa di Borgo Carige, vedrà esibirsi Laura Pontecorvo (flauto traversiere), Guido Morini (clavicembalo) e la cantante Marina De Liso e proporranno i brani di Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Francesco Barsanti e Johann Adolf Hasse. “Splendore Barocco” si svolge all’interno della 32esima edizione della Festa della Musica, quest’anno dedicata al tema “la voce dei luoghi”; per l’occasione, l’evento avrà luogo in uno degli spazi più suggestivi del territorio capalbiese.

Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, sarà proiettato “Disclosure day” di Steven Spielberg. Il film è in programma per venerdì 19 giugno, alle 18.30 e alle 21.30, sabato 20 giugno, alle 18.30 e alle 21.30 (quest’ultima proiezione è in versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 21 giugno alle 18.30 e alle 21.30.

“Disclosure day”. Il ritorno di Steven Spielberg agli ufo, ai grandi misteri e al senso di meraviglia che ha reso leggendario il suo cinema. Un thriller fantascientifico spettacolare tra verità nascoste, inseguimenti e incontri destinati a cambiare per sempre il nostro modo di guardare il cielo. Con Emily Blunt, Josh O’Connor e Colin Firth.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Per conoscere tutto il programma della stagione culturale è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it.