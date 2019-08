Spettacolo di musica e cabaret a Punta Ala music Fest: sul palco Giacomo Rossetti

PUNTA ALA – Ultimo appuntamento al Punta Ala Music Fest sabato 24 agosto con lo spettacolo di musica e cabaret di Giacomo Rossetti in “One man band”. Lo spettacolo si terrà alle 22 al Prato sud di Punta Ala. Ingresso libero.

Cantautore toscano, musicista e performer, Giacomo Rossetti ritorna al Music Fest nei panni di one man band con un grande spettacolo di cover di ogni genere.

Rossetti suona per strada, gira da più di vent’anni come una trottola: ha suonato in più di mille locali, strade e piazze, consumando chilometri e motori e ancora non ne ha abbastanza. Ha incontrato un milione di facce e conosciuto un sacco di storie: qualcuna l’ha raccontata nelle canzoni che scrive. Negli spettacoli dal vivo canta su due microfoni, suona la chitarra e picchia una grancassa col tacco del piede destro.

Il Punta Ala Music Fest è promosso dalla Marina di Punta Ala Spa, in collaborazione con lo Yacht Club. La direzione artistica è a cura di Music Service – Siena & Firenze.

Info: Marina di Punta Ala Località Porto 58043 Punta Ala (Castiglione della Pescaia) – www.marinadipuntaala.com – info@marinadipuntaalaspa.it tel. 0564 922217