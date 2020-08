Spettacolo di danza al Giardino dell’archeologia

GROSSETO – Una serata dedicata alla magia della danza per il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune di Grosseto.

Mercoledì 26 agosto alle 21.30 al Giardino dell’archeologia va in scena lo spettacolo “White Clouds” presentato dal Centro Danza di Angela Scrilli con la collaborazione della Palestra Europa. La performance avrà un’ospite d’onore: la danzatrice Viola Cecchini.

«Abbiamo aderito con grande entusiasmo alla proposta del Comune di Grosseto – spiega Angela Scrilli – che ci ha offerto l’opportunità di rimetterci in gioco, dopo un periodo lungo e difficile. È nata così l’idea di proporre “White Clouds”, su musiche di Bach, Mozart, Sibelius che scorrono come le nuvole bianche spostate dal vento. La preparazione di questa performance ha rappresentato un momento per ritrovarci e ricominciare a sperimentare. Abbiamo avuto il contributo di Viola Cecchini, danzatrice dell’Ensemble del coreografo belga Micha Van Hoecke, che ha lavorato con alcune nostre allieve realizzando due coreografie dal “Carnevale degli animali” di Saint Saens. Con noi ci saranno anche alcune allieve della scuola di danza della Palestra Europa».

L’evento è gratuito, ma occorre la prenotazione al numero 347 8040831.