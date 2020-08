Spettacoli, musica e divertimento: nel centro di Grosseto una notte speciale

GROSSETO – È in programma per giovedì 20 agosto la seconda serata di spettacoli e musica organizzata nel centro storico di Grosseto dai commercianti aderenti al Ccn Centro Storico di Grosseto che, con il contributo e la coorganizzazione del Comune capoluogo e con il contributo di Conad e Banca Tema, hanno organizzato un cartellone estivo di attività per accompagnare le aperture serali dei negozi per tutti i giovedì e i venerdì di luglio e agosto.

“In tanti ci stanno chiedendo se la serata è confermata viste le nuove normative emanate il 16 agosto – dice Enrico Collura, presidente dell’Associazione – la risposta è.…sì. Infatti, per quanto ci riguarda, l’unica differenza rispetto alle procedure che già erano in atto sarà quella di far tenere la mascherina agli spettatori anche quando saranno all’interno dell’area spettacolo, seppur distanziati. Per il resto, come sempre, invitiamo i nostri concittadini e i turisti interessati a prenotarsi per assicurarsi un posto a sedere”.

Nel momento in cui sarà esaurita la disponibilità di sedute, chiediamo a tutti di non fare assembramenti nei pressi delle aree spettacolo”

In questa seconda serata di eventi saranno protagonisti: in Piazza Socci i The Uncertain! Acoustic Duo con Irene Tortora e Lorenzo Trillocco, in Piazza Duomo i Riforma con il loro Lucky Duo formato da Luca Berti e Luca Brandini, in Piazza Dante invece ci sarà la compagnia Mantica con lo spettacolo “sTrilli”.

Le aree spettacolo allestite in ogni piazza saranno transennate e avranno un numero limitato di posti a sedere, distanziati come da normativa Anti-Covid.

La partecipazione è gratuita, ma sarà possibile accedere all’area spettacolo solo prenotandosi in precedenza alla mail ccn.centrostoricogr@gmail.com indicando: nome e cognome di ciascuna persona, data di nascita di ciascuna persona, recapito telefonico, spettacolo scelto, orario scelto.

La prenotazione sarà confermata da una mail di risposta. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti. Prima di accedere all’area spettacolo sarà misurata a ciascuno la temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°, sarà obbligatorio indossare la mascherina ed igienizzarsi le mani; una volta all’interno non sarà possibile spostare le sedie in nessun caso.

Una volta esauriti i posti a sedere non sarà possibile sostare nei pressi dell’area spettacolo, onde evitare assembramenti.