Spazio Libero: ma le pompe Vivarelli sono ancora attuali? Appuntamento a mercoledì

GROSSETO – Quello di Mercoledì 31 ottobre, potremmo dire che, sarà un “Spazio Libero” che guarda al passato, ma costruisce il futuro! Ospite principale, dell’incontro, il Perito Meccanico Lorenzo Viciani che, mosso da una passione quasi congenita, cerca da tempo, di rilanciare quelle ‘Pompe Vivarelli’ che sono state ‘ambasciatrici’ nel mondo, della nostra Maremma.

Diffuse in ogni latitudine, non hanno mai cessato di essere vera e propria eccellenza artigianale. A tratteggiarne la storia di ieri e quella di domani, ci saranno anche l’arch.Pietro Pettini attento e preparato ambientalista e la comunicatrice ed aspirante giornalista Cristina Cherubini.

Insieme a Paolo Pisani in questa puntata, non mancherà, dato l’argomento squisitamente ‘maremmano’, neppure Argia, oltre naturalmente al blogger Guido Capirci ed al ‘cerimoniere’ Breschi. L’appuntamento come sempre, sarà per le ore 18 in ‘Sala Pascucci’ e sarà gradito, nel corso della conversazione, il contributo di tutti !