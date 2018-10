“Spazio Libero” è al debutto: l’appuntamento in sala Pascucci con i butteri

GROSSETO – Gli appuntamenti settimanali curati da Paolo Pisani, riprendono il 10 Ottobre alle 18 in Sala Pascucci, ma dopo dieci anni, lo ‘storico’ nome di ‘Gusta la Notizia’ lascerà il posto a: “Spazio Libero” (Ora tocca a te dire la tua!).

«Insieme al giornalista vi saranno ospiti – illustrano gli organizzatori – che potranno utilizzare l’evento in maniera libera, senza particolari canovacci e preordinate scalette, in una sorta di “Speaker’s Corner” nel segno appunto di quel “Ora spetta a te dire la tua! ” che fa da sotto titolo. Anche il conduttore sarà spesso affiancato da colleghi ed opinionisti vari. Ovviamente, si tratterà di uno scibile variegato, che potrà trattare di politica, problemi sociali, musica, arte, cultura, di tutto ciò che riguarda il nostro vivere ed in cui, come accadeva per ‘Gusta’, potrà interagire pure il pubblico ! Naturalmente, tutto dovrà svolgersi nel segno del rispetto, della educazione, delle normali regole del buon vivere»

«Al primo incontro di mercoledì prossimo – illustra Pisani – saranno in scena Fabio Sabatini e i butteri, quei butteri ‘ sulle Mura e sull’Ombrone’ che rappresentano sul piano naturalistico protezionistico, un utile valore aggiunto. Presente pure l’Assessore Fausto Turbanti, con cui al riguardo, quell’associazione, ha già concordato una serie di operatività».

Proseguirà anche la tradizione del Blog, con nuovo logo, curata dall’istituzionale Guido Capirci, cui si aggiungeranno anche di tanto in tanto, degli originali intermezzi artistici e culturali.