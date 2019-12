Spazio all’arte a Qb: appuntamento in libreria con l’azione visiva “Duet”

GROSSETO – Spazio all’arte a Qb Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) a Grosseto. Venerdì 6 dicembre alle 18, Angelo Rossi e Faber Torchio propongono l’azione visiva “Duet”.

L'”Immaginario altrui” è un progetto artistico di Angelo Rossi che ha l’intento di ritrarre dipinti, fotografie, sculture e installazioni create da altri artisti, pittori, scultori e fotografi, un lavoro sulla coincidenza e la somiglianza, alla ricerca di quel legame che intercorre tra sé e l’altro.

In questa occasione, con “Duet”, negli spazi della casa del quartiere a Grosseto, Angelo si pone come uno specchio vivo di fronte all’artista in azione, Faber Torchio, che realizza immagini che vanno a ricostruire ricordi, emozioni e sensazioni.