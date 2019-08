Spazio ai bambini e alla musica dei Queen al Porto della Maremma: il programma del weekend

MARINA DI GROSSETO – Saranno due giornate di eventi, quelle in programma per il prossimo fine settimana al Porto della Maremma per Le sere al porto 2019. La kermesse, organizzata dalla società con il sostegno del Comune di Grosseto, animerà il suggestivo scenario della terrazza per tutto il mese di agosto con spettacoli gratuiti per tutta la famiglia.

Sabato 17 alle 21.45 il Porto della Maremma dà appuntamento per una serata interamente #family dedicata ai piccoli talenti con My Mini Talent e la sfilata degli abiti di Cycleband. Alla sua quarta edizione e condotto da Mirella Rossi, che ne è anche ideatrice, My Mini Talent è uno spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie, che consente ai piccoli talenti di esibirsi su un palco con decine di spettatori. Non ci sarà competizione, poiché il talent sarà l’occasione per consentire ai bambini di mettersi in gioco con sé stessi, alla conquista del pubblico. Al momento sono 60 i bambini che si esibiranno, ma le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile aderire contattando il numero 340/3782308 o alla mail info@rockland.it.

Il loro tour estivo è partito da Verona, la tappa più recente risale al 20 luglio a Bracciano e saliranno sul palco del Porto della Maremma domenica 18 agosto alle 21.45. Saranno ben due ore di spettacolo con le sonorità dei mitici Queen ad animare la terrazza del Porto della Maremma per una serata #LiveMusic, con la Tribute band Queen Rocks. Di origine viterbese, la tribute band Queen Rocks è nata nel 2004 dalla passione di tre giovani musicisti ed è attualmente composta da Stefano Bordo (chitarra), Adriano Gentili (batteria), Giovanni Sili (tastiera), Giuseppe Galdi (basso). E infine il cantante, Andrea Pressianni, che è entrato a far parte del gruppo da circa due anni ed ha partecipato al programma televisivo X Factor. Lo spettacolo seguirà la scaletta dei brani eseguiti dai Queen durante il grande concerto a Wembley per arrivare a successi più recenti, come Innuendo o The Miracle. I Queen Rocks sono l’unica band a esibirsi all’Hard Rock cafè a Roma, per il Freddie for a day, evento organizzato in collaborazione con la Universal che devolve alla Mercury Phoenix Trust i proventi della vendita di gadgets di Freddie Mercury. Di norma, il “Freddie for a day” si tiene il 5 settembre, la data di nascita del leader dei Queen ma, quest’anno, l’evento si amplierà all’intera settimana di settembre con il “Freddie for a week”. Il 12 settembre i Queen Rocks suoneranno il loro tributo ai Queen, all’Hard rock cafè.