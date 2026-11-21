MANCIANO – Uno spettacolo che racconta la forza delle donne e il percorso per ritrovare la propria libertà dopo un’esperienza di violenza.

Venerdì 27 novembre, alle 18, al cinema di Manciano andrà in scena “Sovrappensiero è un posto bellissimo”, un progetto che unisce teatro e musica, organizzato dal Comune di Manciano in collaborazione con la Consulta per le politiche sociali e giovanili, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Anche quest’anno l’iniziativa sarà dedicata alla memoria di Norma, volontaria e operatrice dello sportello di ascolto, scomparsa alcuni anni fa.

Lo spettacolo nasce dal lavoro dell’associazione antiviolenza Olympia de Gouges di Grosseto e porta sul palco testimonianze e storie di donne che hanno affrontato situazioni di difficoltà, raccontando soprattutto il coraggio necessario per ricominciare.

A guidare il pubblico attraverso i racconti sarà Benedetta Rustici, che cura la narrazione e la conduzione dello spettacolo, alternando le testimonianze ai momenti musicali. Accanto a lei Viola Violi, cantautrice e musicista, accompagnerà le storie con la propria voce e i suoi arrangiamenti, attraverso un repertorio che comprende brani originali e interpretazioni di autori significativi.

“Sovrappensiero è un posto bellissimo” sceglie di non concentrarsi sulla rappresentazione della sofferenza, ma di raccontare il cammino verso la consapevolezza e la riconquista di sé. La musica diventa parte integrante della narrazione, accompagnando le testimonianze e i momenti di riflessione.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, dando spazio anche al lavoro delle realtà impegnate nel sostegno a chi intraprende un percorso di uscita dalla violenza.