CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato 8 agosto alle ore 21:00 appuntamento alla Green Beach di Castiglione della Pescaia per un monitoraggio notturno dedicato alla ricerca di mamma tartaruga.

“Monitoraggio – Cercando mamma tartaruga sotto le stelle” è l’iniziativa organizzata dall’associazione tartAmare che propone un’esperienza guidata di monitoraggio notturno dedicata all’osservazione e alla tutela delle tartarughe marine, per vivere il mare da una prospettiva diversa, nel rispetto della natura e della biodiversità.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro di monitoraggio delle spiagge, fondamentale per individuare eventuali tracce del passaggio delle tartarughe e contribuire alla tutela dei loro siti di nidificazione.

Un’occasione per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della tutela delle tartarughe marine, specie sempre più presenti lungo le coste durante la stagione riproduttiva.

«Quella di sabato – dichiara la sindaca Elena Nappi – è una delle tante iniziative che tartAmare porta avanti con il supporto del Comune di Castiglione della Pescaia.

Ogni martedì, per tutto il mese di agosto, proprio alla Green Beach si svolgono laboratori gratuiti dedicati ai bambini, per imparare a conoscere le tartarughe marine e il loro habitat, riconoscere le tracce del loro passaggio e rispettare i luoghi dove nidificano.

Dal 2017 le tartarughe marine scelgono Castiglione della Pescaia per deporre le proprie uova e, anche quest’anno, il 17 luglio è stato individuato un nido sulla spiaggia di Roccamare.

Per questo è fondamentale che tutti, residenti e turisti, contribuiscano alla tutela del nostro territorio rispettando le aree di nidificazione.

Proteggere i nidi significa dare alle uova la possibilità di schiudersi e fare in modo che le piccole tartarughe possano raggiungere il mare in sicurezza.

Solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo garantire un ambiente favorevole e fare in modo che le tartarughe marine continuino a scegliere Castiglione della Pescaia come luogo dove nidificare».

L’evento di sabato 8 agosto è gratuito, ma è richiesta la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 345 047 2245.