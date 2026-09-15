ROSELLE – Fine settimana all’Osservatorio con doppio appuntamento. Venerdì 18 settembre alle ore 21:30, prima tappa con l’osservazione sfuggente delle montagne della Luna, a seguire le osservazioni della Galassia di Andromeda e del doppio ammasso di Perseo; se il meteo non fosse idoneo verrà proiettata la volta celeste al simulatore al maxischermo.

Sabato 19 settembre, alle ore 21:00, nella sala conferenze dell’Osservatorio o nell’ampio giardino, si terrà la presentazione del libro di Michele Machetti, “Se non ci fosse la Luna“, edito da Innocenti Editore, una riflessione scientifica e poetica sul ruolo fondamentale che la Luna ha avuto nella storia della Terra.

A seguire, alle 21:30, “la notte internazionale della Luna“, l’evento mondiale patrocinato dalla divisione di scienze ed esplorazione spaziale della Nasa: sarà possibile osservare la Luna al primo quarto ed ammirarne la superficie ricca di crateri e montagne. Presenta Nazario Montuori.

Per partecipare agli appuntamenti rimane obbligatoria la prenotazione sul sito di amsagrosseto.com.