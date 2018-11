“SostenIAMO la Vita”: arriva l’asta benefica per la Fondazione Umberto Veronesi

GROSSETO – “SostenIAMO la Vita” è la prima asta di beneficenza della Maremma, organizzata dalla delegazione provincia di Grosseto della Fondazione Umberto Veronesi. L’appuntamento è per venerdì 9 novembre dalle 18 alle 21 presso la Sala Pegaso, la sala della Provincia di Grosseto.

“Un’asta di beneficenza tutta Made in Maremma a cui hanno partecipato tutte le eccellenze della provincia” spiega Chiara Cichero, responsabile della delegazione Grosseto, “che con passione, amore e dedizione ha creato una rete intorno alla Fondazione”. La delegazione grossetana rinnova il suo impegno per la ricerca scientifica in città: il ricavato dell’asta verrà destinato alla ricerca sui tumori pediatrici, e contribuirà ad aggiungere un altro tassello al progetto Gold for Kids, che Fondazione Umberto Veronesi persegue da tempo con importantissimi risultati.

L’asta promette di essere un grande evento. Buoni, oggetti, soggiorni, cene, degustazioni, quadri, foto d’autore, sport, gite a cavallo, spettacoli, anche una settimana bianca a Madonna di Campiglio: all’asta hanno aderito oltre 200 aziende maremmane “dimostrando l’interesse nel voler contribuire alla ricerca e la grandissima capacità di partecipazione attiva che contraddistingue la provincia”. Asta che sarà battuta dal celeberrimo regista, grande amante di questa terra, Giovanni Veronesi.

“L’intento che sostiene l’iniziativa è quello di dar vita ad una serata gioiosa, partecipativa, solidale e semplice nella forma – affermano dalla Fondazione -. Con una piccola donazione sarà possibile aggiudicarsi beni di grande valore e pregio, onorando la ricerca nel settore oncologico e magari, perché no, approfittandone in vista delle festività imminenti per poter provvedere ai regali di Natale caricandoli di un duplice significato e di amore e speranza”. Tra le aziende che hanno voluto contribuire all’evento, prosegue Chiara Cichero “non posso non ringraziare Sfera Agricola che ci ha permesso di poter allestire un buffet per tutti con i suoi oramai noti prodotti Nichefree e residuo zero e che per prima ha sostenuto la nascita della delegazione Grosseto. Ma anche Rocca di Frassinello che si è offerta di provvedere al drink di benvenuto per tutti coloro che parteciperanno”.

In merito all’asta ci tiene a sottolineare Paolo Panerai, presidente di Rocca di Frassinello: “sostenere la Fondazione Umberto Veronesi, che da sempre è impegnata in prima linea nel promuovere la ricerca scientifica d’eccellenza, è per noi un onore oltre che un dovere, soprattutto quando si tratta di contribuire alla ricerca nella lotta contro i tumori che colpiscono i bambini. È bello sapere che il grande impegno del professor Umberto Veronesi prosegue grazie all’impegno ed alle competenze di tanti ricercatori che lavorano quotidianamente per migliorare la qualità e le prospettive di vita delle persone, in questo caso dei bambini. Rocca di Frassinello è fiera di sostenerli perché rappresentano un’eccellenza italiana, proprio come il vino, un’altra eccellenza riconosciuta in tutto il mondo”.

L’asta è aperta ai grandi e ai piccini, ci saranno beni e buoni per tutti i gusti e alla portata di tutti i portafogli, alcune basi d’asta partiranno infatti da 5 euro per mettere tutta la comunità in condizione di essere presente e di poter dimostrare solidarietà.

E’ aperto un gruppo Facebook della delegazione Grosseto in cui sono disponibili i beni e i buoni che saranno all’asta e in cui sarà possibile partecipare, chiedere e anche candidarsi come volontari: www.facebook.com/groups/1950148358417026/