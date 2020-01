“Sorry we missed you”: l’ultimo film di Ken Loach inaugura l’anno del Cinema Stella

GROSSETO – L’ultimo film di Ken Loach inaugura l’anno del Cinema Stella. Da giovedì 2 fino a lunedì 6 gennaio è in programma “Sorry We missed you”, presentato all’ultimo festival di Cannes in concorso.

E’ la storia di Ricky e Abby Turner, che, dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà degli ultimi anni in quel di Newcastle, cercando di non far mancare nulla ai loro bambini. Proprio la loro disastrosa condizione lavorativa – lei badante a domicilio, lui fattorino mal pagato – e conseguentemente finanziaria li mette di fronte a una dura realtà: non diventeranno mai indipendenti e non avranno mai una casa di loro proprietà, se continueranno ad agire così. Ma un’allettante opportunità irrompe improvvisamente nella loro vita, quando Abby vende la propria auto per permettere a Ricky di acquistare un furgone. Con il nuovo mezzo l’uomo inizia a fare consegne per conto proprio, purtroppo sorgeranno nuovi problemi che metteranno gravemente a rischio l’unità, finora così solida, dei Turner.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella

Proiezioni: ore 17 e 21.15