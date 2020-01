“Sorry we missed you” a grande richiesta al Cinema Stella

GROSSETO – Tra Checco Zalone e gli altri film di Natale, l’ultimo film di Ken Loach si pone come uno dei film imperdibili di questo inizio anno. E mercoledì 8 gennaio il Cinema Stella lo ripropone a grande richiesta per chi non avesse fatto in tempo nei primi giorni dell’anno. Il film , presentato al festival di Cannes, ha avuto grandi apprezzamenti di critica.

È la storia di una coppia con problemi economici e con due figli, una bambina e un ragazzo in piena crisi adolescenziale. Lei, Abbie, lavora come assistente sociale a cottimo o quasi, lui, Ricky, decide di provare a fare il salto di qualità diventando un padroncino ovvero comprando un proprio furgone per le consegne.

Spera di diventare un piccolo imprenditore ma scopre ben presto che gli svantaggi superano di gran lunga le aspettative e le promesse. Se non lavora non viene pagato, se non consegna non viene pagato, se danneggia la merce deve rimborsarla di tasca propria, lo stesso se viene derubato. Se per cause di forza maggiore non può presentarsi per le consegne viene punito con una sanzione. In più è costretto a lavorare dal mattino alla sera tardi mentre i rapporti con la moglie e i suoi figli si sgretolano.

Quello di Ken Loach è uno sguardo sconsolato. Soprattutto disilluso, amareggiato e tradito dalla caduta degli ideali, dal disgregarsi di quel Welfare State che proprio in Inghilterra aveva conosciuto la sua culla generatrice. Ora, invece, fa piovere i suoi frammenti sul lacerato tessuto di una classe sociale lavoratrice resa incapace di smarcarsi da nuove e mutate forme di schiavitù. Ce ne sono molte e meschine nell’epoca del consumismo ad ogni costo. Loach concentra il suo interesse su di un ingranaggio essenziale e capillare di questo sistema, focalizzandosi sul mondo dei corrieri su gomma.

Orario: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella