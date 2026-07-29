CASTEL DEL PIANO – Dal primo agosto Sorgenti Festival torna ad animare i comuni dell’Amiata, la rassegna nata nel 2020 e ideata da Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi, che ne curano la direzione artistica. L’evento unisce spettacolo, musica e territorio per valorizzare i paesaggi locali.

«L’intento è quello di promuovere una terra e i suoi comuni attraverso lo spettacolo – dice Gianmarco Nucciotti –. Sarà anche l’occasione per molti di godere del fresco e delle bellezze di questi territori e poter assistere a spettacoli di qualità».

Il significato del nome Sorgenti Festival nasce proprio dalla particolarità dei paesi del Monte Amiata, che sono tutti situati intorno alla montagna, a un’altitudine compresa tra i 600 e i 1.000 metri, proprio dove sgorgano le sorgenti d’acqua che hanno dato vita a popolazioni intere. Così anche i nostri eventi vogliono ridare un po’ di linfa e di vita, come una sorgente d’acqua nei vari territori.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Il programma

Sabato 1 agosto

Castel del Piano

Piazza Garibaldi | Ore 21.30

Cristiano Militello

Mi saluta Cristiano Militello…?!

Venerdì 7 agosto

Santa Fiora

Auditorium La Peschiera | Ore 21.00

Il Coro dei Minatori, Leggera Electric Folk Band, Filarmonica Pozzi e Corale Vestri

Con ospite Simone Cristicchi

Venite a Santa Fiora, siete tutti invitati

Concerto per Renzo Verdi

Venerdì 14 agosto

Arcidosso

Piazza Indipendenza | Ore 21.30

Andrea Muzzi

All’alba perderò

Domenica 16 agosto

Vivo d’Orcia

Piazza della Fontana | Ore 21.30

Gianmaria Vassallo

Gianmaria Vassallo Show

Mercoledì 26 agosto

Abbadia San Salvatore

Vetta Amiata | Ore 21.00

Leggera Electric Folk Band & il Gran Coro delle Genti del Monte Amiata

80° anniversario della ricostruzione della Croce monumentale del Monte Amiata

Promosso da associazione Leggera Electric Folk Band Aps