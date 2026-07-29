CASTEL DEL PIANO – Dal primo agosto Sorgenti Festival torna ad animare i comuni dell’Amiata, la rassegna nata nel 2020 e ideata da Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi, che ne curano la direzione artistica. L’evento unisce spettacolo, musica e territorio per valorizzare i paesaggi locali.
«L’intento è quello di promuovere una terra e i suoi comuni attraverso lo spettacolo – dice Gianmarco Nucciotti –. Sarà anche l’occasione per molti di godere del fresco e delle bellezze di questi territori e poter assistere a spettacoli di qualità».
Il significato del nome Sorgenti Festival nasce proprio dalla particolarità dei paesi del Monte Amiata, che sono tutti situati intorno alla montagna, a un’altitudine compresa tra i 600 e i 1.000 metri, proprio dove sgorgano le sorgenti d’acqua che hanno dato vita a popolazioni intere. Così anche i nostri eventi vogliono ridare un po’ di linfa e di vita, come una sorgente d’acqua nei vari territori.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
Il programma
Sabato 1 agosto
Castel del Piano
Piazza Garibaldi | Ore 21.30
Cristiano Militello
Mi saluta Cristiano Militello…?!
Venerdì 7 agosto
Santa Fiora
Auditorium La Peschiera | Ore 21.00
Il Coro dei Minatori, Leggera Electric Folk Band, Filarmonica Pozzi e Corale Vestri
Con ospite Simone Cristicchi
Venite a Santa Fiora, siete tutti invitati
Concerto per Renzo Verdi
Venerdì 14 agosto
Arcidosso
Piazza Indipendenza | Ore 21.30
Andrea Muzzi
All’alba perderò
Domenica 16 agosto
Vivo d’Orcia
Piazza della Fontana | Ore 21.30
Gianmaria Vassallo
Gianmaria Vassallo Show
Mercoledì 26 agosto
Abbadia San Salvatore
Vetta Amiata | Ore 21.00
Leggera Electric Folk Band & il Gran Coro delle Genti del Monte Amiata
80° anniversario della ricostruzione della Croce monumentale del Monte Amiata
Promosso da associazione Leggera Electric Folk Band Aps