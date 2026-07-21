GROSSETO – Approda alla Libreria delle ragazze, l’ultima fatica di Dianora Tinti, “Sopravvivere non basta” (ed. Piemme), la cui presentazione conclude il mese di luglio prima della chiusura estiva dell’associazione. Appuntamento venerdì 24 luglio alle 18.

Un romanzo che sta riscuotendo un grande successo, che pone interrogativi e suscita riflessioni profonde su cosa significhi “ricordare” e quanto la memoria possa essere “disturbante” e difficile da gestire.

Quanto può essere crudele la Storia, quella con la “esse” maiuscola, e quanto è difficile distogliere lo sguardo da ciò che è davvero troppo doloroso da affrontare?

Ci si può accontentare di sopravvivere? O è invece necessario penetrare quel dolore che affiora costantemente, farlo emergere e cercare di sconfiggerlo una volta per tutte?

Memoria personale e tragedia storica si intrecciano in questo romanzo che racconta una storia poco conosciuta, tra la Berlino del ’45 e il Salento dei giorni nostri, accuratamente ricostruita, dando spazio a profonde riflessioni sulle ferite della guerra, sull’amicizia, sull’umanità e sull’importanza di ricordare anche ciò che fa più male.

Una scrittura scorrevole, accattivante, evocativa, ricca di emozioni, precisa nella caratterizzazione delle protagoniste femminili che si impongono all’attenzione di chi legge: tre donne complesse, autentiche e coraggiose, che cercano di trovare il modo, ognuna seguendo il proprio sentire, di scacciare i fantasmi del passato e riconciliarsi con la Verità.

Nonostante non si tratti della prima presentazione che l’autrice affronta nella sua città e possa sembrare di aver detto già tutto quello che si poteva dire, il racconto di Dianora Tinti è talmente ricco e profondo che avere l’occasione di continuare a parlarne e dialogare con lei dei dubbi e dei tormenti che solleva sarà assolutamente stimolante e pieno di significato.

Lina Casini dialoga con l’autrice, letture a cura di Loretta Pizzetti.

Dianora Tinti è scrittrice, giornalista pubblicista, critica letteraria e blogger. Scrive su riviste e quotidiani; ideatrice del blog Letteratura e Dintorni, vi recensisce libri e intervista autori.

Ha pubblicato racconti e romanzi fra cui ‘Il pizzo dell’aspide’ (Albatros 2007); ‘Il giardino delle esperidi’ (Pagliai Editore 2009); ‘Vite sbeccate’ (Pegasus 2019).

Innumerevoli i premi vinti per la sua produzione letteraria e per il suo impegno culturale e sociale, tra cui il Premio Capalbio per il territorio e il Premio Lucio Colletti XII edizione.