Solidarietà protagonista a Gustatus: volti noti della tv a Orbetello per la “Cena del cuore”

ORBETELLO – Proseguono gli appuntamento con Gustatus, la kermesse dedicata all’enogastronomia e caratterizzata anche da molti eventi culturali.

Sabato 3 novembre l’appuntamento è alle 12.00 con la “banda della Ricetta”, che con voci, organetto, putipù , clarinetti, contrabbasso tamburelli e ortaggi animerà la piazza del Plebiscito.

Alle 15.00 sarà invece la volta di “Bianche Presenze”, quando magiche farfalle danzanti dell’AccademiaCreativa stupiranno gli spettatori in uno spettacolo itinerante nel centro storico.

Alle 19.00, invece, in piazza Eroe dei due Mondi una scoppiettante collaborazione tra i fornelli con il professore della carne di “detto fatto Rai” Luca Terni ed una tra le concorrenti più amate dell’ultimo Masterchef Italia, La toscanissima Denise Delli.

La penultima giornata si preannuncia quindi, come da tradizione, animata da mattina a sera con variegate offerte di intrattenimento enogastronomico, culturale, ricreativo e culinario.

Eventi clou della giornata saranno la “cena del cuore”, cena di beneficienza presso il Ristorante dei Pescatori con la presenza di personaggi del mondo dello spettacolo (Carlo Conti in primis) con ricavato a favore del Comune di Tossicia e alle ore 21,30 “The tempest “ spettacolo tratto dall’opera “La tempesta” di W. Shakespeare. Fuoco, trampolieri, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco per uno spettacolo senza precedenti a cura di Accademia Creativa. Piazza del Duomo

DIBATTITI INCONTRI CONFERENZE:

Alle ore 11.00 dibattito sulla Laguna di Orbetello, passato, presente e futuro presso Ristorante dai Pescatori “Eravamo..qualche amico al bar”; alle ore 16.00 incontro dibattito presso Auditorium Giovanni Paolo II “Alimentazione, Allevamento e Ambiente: i cardini per la sostenibilità del territorio”; alle ore 18,00, conferenza “CUOCERE QUANTO BASTA. MA QUANTO BASTA? ASPETTI FISICI DEL CUCINARE”. A seguire presentazione del Corso di Laurea in Scienze e Culture enogastronomiche dell’Università Roma Tre. A cura del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre. Auditorium Comunale Giovanni Paolo II.

PROPOSTE RICREATIVE

Ore 14.00 Dimostrazione di navigazione in kajak nella Laguna di ponente con possibilità di prova gratuita a cura di ASD INSIDEFISHING presso molo battello Remus e ore 15,30 “Gustatus a piedi” passeggiata didattica di visita a Gustatus e a Orbetello. Partenza presso Ufficio Turistico P.zza della Repubblica.

EVENTI SPETTACOLI

Ore 16.00 GIULLARI MUSICI”, musica e spettacoli circensi medievali – vie della città, Ore 17.00 la “BANDA DELLA RICETTA: CIBO, AMORE E MUSICA”. P.zza eroe dei due mondi. Ore 18,30: “BIANCHE PRESENZE”, magiche farfalle che danzano, volano e stupiscono – Vie della città. Ore 19,30 “CONCERTO Di VINO” dell’Associazione MUSICALE AGER COSANUS DI ORBETELLO. Piazzetta Spagnola de I Pescatori.