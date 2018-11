Solarolo e Monti in concerto, al via la stagione dell’Aldobrandesco

CAMPAGNATICO – Ritorna con il concerto di domenica 4 novembre alle 17.30 al teatro comunale (ex chiesa di Sant’Antonio abate) a Campagnatico la seconda edizione de “La Stagione dell’Aldobrandesco”, rassegna formata da quattro eventi che spazieranno come di consueto dalla musica classica, al teatro e alle letture dantesche organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Campagnatico in collaborazione con Associazione Amici del Quartetto e la compagnia I Teatranti di Fabio Cicaloni.

Il primo evento, quello del 4 novembre, avrà come protagonista la musica classica con il Duo formato da Gian Marco Solarolo all’oboe e da Cristina Monti al pianoforte con un simpatico programma che sarà un vero e proprio viaggio nell’America dei suoni, dal musical al tango passando attraverso il ragtime con brani di Gershwin, Joplin, Bernstein, Piazzolla e Gardel. Il duo, unito nella vita così come nell’arte, è formato da musicisti di altissimo livello internazionale che hanno fatto della musica da camera il loro linguaggio, con un ampio repertorio che spazia dalla musica barocca (dove all’oboe moderno e al pianoforte sostituiscono l’oboe barocco e la spinetta) fino alla musica contemporanea con l’utilizzo anche del corno inglese e con partecipazioni a festival di primaria importanza sia in Italia che all’estero.

I prossimi appuntamenti del festival sono quindi previsti per sabato 17 novembre alle ore 21 con la commedia “Sorelle Materassi” con la compagnia de I Teatranti di Fabio Cicaloni, domenica 16 dicembre torna l’appuntamento pomeridiano delle 17,30 con le letture dantesche dell’attrice Elena Zegna e i flauti di Ubaldo Rosso (docente del Conservatorio di Torino), mentre il gran finale è previsto per sabato 19 gennaio con “La Mandragola” interpretata sempre dalla compagnia de I Teatranti diretti da Fabio Cicaloni.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Info: Pro – Loco di Campagnatico 320 1665066.