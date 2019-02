“Sogno di una notte di mezza estate” Skakespeare secondo Violante Placido e Paolo Ruffini

GROSSETO – Proseguono gli appuntamenti della stagione teatrale voluta dall’Amministrazione Comunale, che porta sul palco del Teatro Moderno, lunedì 11 alle 21, una versione moderna dell’opera di William Skakespeare “Sogno di una notte di mezza estate”. Violante Placido, Paolo Ruffini e Stefano Fresi sono gli interpreti principali di questa opera, con adattamento e regia a cura di Massimiliano Bruno. Le scene e i costumi sono di Carlo de Marino, le musiche di Roberto Procaccini e le coreografie sono realizzate da Annalisa Agliotti. Alle luci, Marco Palmieri, per una produzione di Francesco e Virginia Bellomo per Corte Arcana Srl.

L’opera. Il classico Sogno di Shakespeare è messo in scena con originali innovazioni. Che spaziano dalle scelte musicali al testo stesso. E’ un vero e proprio teorema sull’amore, ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. Mito, fiaba e quotidianità si intersecano continuamente in questa versione del noto testo shakespeariano. Il bosco diviene foresta, una patria di zingari circensi e creature ambivalenti creature. Stefano Fresi, Violante Placido e Paolo Ruffini interpretano questa moderna reinterpretazione del “Sogno di una notte di mezza estate”, dove Puck è un violinista che non sa suonare, Bottom un pagliaccio senza palcoscenico, Oberon un antesignano cripto-gay e Titania un’ammaestratrice di bestie selvagge.

Durata 2h e 20’ con intervallo.

Info biglietteria e spettacoli:

promozione.cultura@comune.grosseto.it

biglietteria Teatro degli Industri: tel. 0564 488064

biglietteria Teatro Moderno: tel. 0564 22429