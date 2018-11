“Sogniamo più forte della paura”: l’attività del Festival Resistente riparte con un libro

GROSSETO – Ripartono le iniziative del Festival Resistente a Grosseto. Domani, venerdì 23 novembre alle 21.30, al Circolo Khorakhané (via Ugo Bassi, 62) è in programma la presentazione del libro “Sogniamo più forte della paura” di Saverio Tommasi, che sarà introdotto dal giornalista Norberto Vezzoli. La presentazione è realizzata in collaborazione con Khorakhané e Libreria QB – Viaggi di carta che ha aperto di recente in piazza della Palma.

Il nuovo libro di Tommasi è descritto come “una favola moderna che con ironia, dolcezza e un tocco di magia ci invita a non perdere la speranza di poter cambiare questo mondo malconcio”. E’ la storia di Filadelfia, una ragazzina di sedici anni. Altissima, magra, cento soprannomi che le hanno rifilato i bulli della scuola, si è appena trasferita in una nuova città, in cerca di altri colori e di giorni meno difficili.

Perché, nonostante tutto, ci prova a sognare più forte. È così che le ha insegnato suo nonno, che sa tante cose e sembra venuto, più che da un’altra epoca, da un altro pianeta. Lui, questo mondo in cui non ci si saluta più per risparmiare sulle parole e si ringhia davanti a una tastiera, non lo riconosce più. E non si dà pace per quegli alberi spogli e quel fiume logoro per gli scarichi della fabbrica di Ilvo, il principale imprenditore della zona. E il giorno in cui il nonno sparisce, Filadelfia inizia a cercarlo. E si troverà a fare molto più di questo. Si batterà per salvare tutto ciò in cui crede, senza sapere se ce la farà, ma non avendo altra scelta che provarci”.