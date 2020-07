“Sindoni l’identità perduta”: al via la mostra di Carla Moscatelli

GAVORRANO – Da sabato 25 luglio – inaugurazione alle ore 18 – fino al 31 agosto la Porta del Parco, Centro Congressi del Parco delle Colline Metallifere, Piazzale Livello +240, Pozzo Impero a Gavorrano, ospita la mostra “Sindoni l’identità perduta” della pittrice Carla Moscatelli.

Un’artista, originaria di Sassofortino ma da anni vive e lavora a Follonica, che con questo progetto punta a raccontare la storie delle miniere attraverso una personale ricerca figurativa riportando su tela le immagini fotografiche. Carla Moscatelli ha portato avanti per diversi mesi una vera e propria mappatura fotografica sviluppata negli archivi delle realtà costituenti il Parco in particolare sugli scatti del grande fotografo fiorentino Corrado Banchi realizzati nelle miniere delle Colline Metallifere tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Da queste immagini è passata poi alle trasposizioni su 32 drappi di cotone dalle misure di circa 140 centimetri di altezza per circa 75 centimetri di larghezza che sono poi le opere esposte.

“L’identità perduta è il cuore del Progetto Sindoni – spiega l’artista – ma la mia finalità non è quella di dipingere dei ritratti, ma utilizzare, astraendo dalla riconoscibilità delle singole persone, le foto degli operai e delle loro famiglie per ritrarre quella che era l’ossatura di una società che non esiste più ma che è stata la madre, la matrice delle realtà come oggi le conosciamo e che, nella maggior parte dei casi, stanno ancora cercano una nuova identità. L’utilizzo delle foto d’epoca – prosegue- è per cercare l’essenza dell’immagine, con l’allusione alla forma attraverso il non finito come forma definita della sintesi, un monocromo per restituire l’anima, la parte invisibile che si sostanzia in un drappo bianco, in una Sindone”.

La mostra è organizzata dal Parco delle Colline Metallifere Grossetane in collaborazione con il Comune di Gavorrano. La mostra sarà aperta dal 25 luglio al 31 agosto e l’artista sarà presente tutti i sabati e le domeniche pomeriggio per accogliere i visitatori. Per partecipare all’inaugurazione di sabato 25 luglio alle ore 18 si prega di effettuare la prenotazione, nel rispetto delle norme anti-Covid, telefonando al n. 0566844247 o scrivendo agli indirizzi mail: info@parcocollinemetallifere.it e parcominerario@comune.gavorrano.gr.it.