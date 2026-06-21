MASSA MARITTIMA – Dal 8 al 12 luglio Massa Marittima si trasforma in un palcoscenico musicale a cielo aperto. Arriva il Sincronie summer festival, cinque concerti gratuiti ospitati in tre delle location più suggestive della città: la Chiesa di San Francesco, la Sala San Bernardino e la Cattedrale di San Cerbone.

Il festival è promosso dal Quartetto Sincronie, dalla scuola di musica G. Chelli di Grosseto e dalla Mohsen Vaziri Moghaddam Foundation di Roma, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

Il programma

Ad aprire il festival l’8 luglio sarà la violinista di fama internazionale Yulia Berinskaya, affiancata dai violinisti Houman Vaziri e Agnese Maria Balestracci. Il 9 e il 10 luglio sarà protagonista il Quartetto Sincronie, che spazierà dal repertorio classico per quartetto d’archi alla musica contemporanea, con opere selezionate nell’ambito dell’International Call for Scores 2026 ideata appositamente per il festival, fino al repertorio per quartetto e contrabbasso.

L’11 e il 12 luglio chiuderanno il festival gli allievi della Masterclass di perfezionamento tenuta da Yulia Berinskaya nell’ambito dei Sincronie Summer Courses, insieme a tutti i partecipanti ai corsi musicali.

Ingresso gratuito

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.