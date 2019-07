“Simposio ligneo”: l’artista Miles in piazza per una performance scultorea

FOLLONICA – Nell’ambito della mostra “L’irrequietezza dell’essere” dello street artista Jamesboy, allestita alla Pinacoteca Civica fino al 15 settembre, organizzata in collaborazione con Street Levels Gallery di Firenze e curata dall’associazione culturale ‘A Testa Alta E.T.S.’, l’artista Miles si esibirà in una performance scultorea in piazza del Popolo, “Simposio ligneo”, che sarà poi esposta presso la Pinacoteca.

Originariamente scultore, prima che pittore, Mìlēs studia a fondo la materia delle proprie opere graffiandole, scavandole e giocando con la profondità. Quel che rappresenta è grottesco, tragicomico, distorto, deformato, caricaturale, poetico. Nelle opere c’è sempre un ostinato dialogo tra gli umanoidi e l’irrazionale, l’istintivo e l’onirico. Corpi deformati, arti allungati e in costante metamorfosi, impegnati in un insistente tête-à-tête con l’altra faccia di sé stessi ovvero l’ombra che tutti ci portiamo dietro.

Durante questa performance, che inizierà sabato 13 luglio per una durata di una settimana circa, lavorando dalle 16 fino alla mezzanotte, l’artista realizzerà una scultura in legno che verrà in seguito esposta al piano superiore della Pinacoteca Civica di Follonica, insieme con foto e video documentativi dell’intera rappresentazione.