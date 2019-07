Simone Tempia presenta “Un anno con Lloyd”, l’avventura del maggiordomo immaginario

ROSELLE – “Un anno con Lloyd” è il titolo del libro che sarà presentato mercoledì 3 luglio, alle 21.30 per il nuovo appuntamento con “Libri in Cava”. Alla Cava di Roselle, infatti, arriverà Simone Tempia per raccontare, in una chiacchierata con Michele Scuffiotti, il terzo volume, edito da Rizzoli Lizard, della serie che ha per protagonista Lloyd, un saggio maggiordomo immaginario.

Un libro difficile da definire, come gli altri della serie, tra narrativa e aforismi, che si articola in una raccolta di dialoghi a volte surreali, spesso agrodolci, ma sempre profondi e che accompagna il lettore giorno dopo giorno, invitandolo a interrogarsi sui temi della vita. “365 lampi di genio e dolcezza (366, contando il 29 febbraio) per riconciliarsi con il mondo ogni volta che ci sentiamo fuori posto”, si legge nella quarta di copertina. Lloyd, infatti, regala analisi brevi e lucidissime, in risposta alle domande del suo datore di lavoro, diventando così una sorta di guida spirituale, che non perde, per questo il suo senso pratico e la sua saggezza e che così rassicura, indirizzi, guida il suo “padrone”.

“Un anno con Lloyd” è il terzo libro di Simone Tempia che ha presentato questo suo maggiordomo immaginario per la prima volta nel 2016 con il libro “Vita con Lloyd”. Come nei precedenti lavori, Tempia si fa riconoscere per la leggerezza e la maestria con cui gioca con le parole. Prima di diventare protagonista di questa fortunata serie di libri, Lloyd è il personaggio di una pagina Facebook, creata dall’autore nel 2014.

L’autore. Simone Tempia è nato nel 1983 scrive per “Vogue Italia”. Nel 2014 lancia il progetto attraverso Facebook e darà alle stampe il primo volume dedicato a Lloyd nel 2016 a cui fa seguito “In viaggio con Lloyd” l’anno successivo.

Il programma della settimana

La settimana della Cava continua giovedì 4 luglio con la proiezione di “Choose Love” di Thomas Torelli, realizzata in collaborazione con il Clorofilla film festival, mentre venerdì 5 luglio è tempo di musica con LeSigarette, il duo formato da Lorenzo Lemme e Daniele Borsato. Sabato 6 luglio è la volta di The Niro con il

loro “Homemade tour”.

La Cava di Roselle è aperta dalle 19.30. Per informazioni e prenotazioni: www.cavaroselle.net – 348 4800409