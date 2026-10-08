GROSSETO – Un pianoforte, la scrittura musicale e la libertà dell’improvvisazione. Sabato 10 ottobre, alle 17.30, il pianista e compositore Simone Maggio è in concerto al Polo culturale Le Clarisse, nella chiesa dei Bigi. L’appuntamento fa parte della stagione 2026-2027 della Scriabin Concert Series.

Un programma tra composizione e improvvisazione

Il concerto è dedicato a composizioni e improvvisazioni. Per l’artista sono due strumenti di pari importanza nella propria ricerca musicale.

Simone Maggio è attivo nella scena jazzistica contemporanea e predilige una visione europea del jazz. Attinge alla tradizione classica contemporanea e mette in relazione la scrittura musicale con la libertà improvvisativa.

Chi è Simone Maggio

Originario di Grosseto, vive nelle Marche. Si forma al Saint Louis College of Music e approfondisce il proprio percorso con musicisti come Enrico Pieranunzi, John Taylor e Stefano Battaglia. Consegue inoltre la laurea di primo e di secondo livello in pianoforte classico al Conservatorio Pergolesi di Fermo.

Nel corso della sua attività partecipa a festival italiani e internazionali e collabora, tra gli altri, con Lee Konitz e Javier Girotto. Alla produzione discografica affianca il lavoro di compositore per il teatro e per le immagini. Oggi insegna al Saint Louis College of Music di Roma.

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Biglietti e prenotazioni

Il biglietto intero costa otto euro. Il ridotto è di sei euro per i soci della Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Gli allievi dell’Istituto Musicale Comunale Palmiero Giannetti pagano tre euro. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 333 5372994.