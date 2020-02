“Sicurezza pubblica in Maremma”: in Provincia l’incontro dell’Unitre

GROSSETO – Pasquale Sposato, questore emerito, sarà il protagonista dell’evento organizzato dall’Unitre Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto. L’incontro speciale è in programma mercoledì 26 febbraio alle 15:30 alla Sala Pegaso in piazza Dante.

Pasquale Sposato, già questore a Siena, intratterrà associati e docenti Unitre, e tutti coloro che riterranno di partecipare a questo speciale incontro su un tema di sicuro interesse ed enorme attualità, alla luce del vissuto e delle esperienze personali: “Cenni sulla situazione della sicurezza pubblica in Maremma. Consigli della Polizia per la tua sicurezza personale e patrimoniale”.

Campano di Piedimonte Matese, ma grossetano ormai di lunghissimo corso, l’ex questore regalerà inoltre una chicca, un autentico regalo al pubblico, che si prevede numeroso: la proiezione di una breve carrellata di foto, raccolte in dvd, sulla propria vita, come omaggio a Grosseto e celebrazione dell’ultrasessantennale permanenza in Maremma.

Introduce la presidente dell’Unitre Grosseto, Giuseppina Scotti. L’ingresso è libero.