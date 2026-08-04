ROSELLE – Venerdì 7 agosto alle ore 21:30 l’osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà al pubblico per una conferenza dedicata alla domanda più affascinante di tutte: siamo soli nell’universo?

Per questo scopo, oltre alla biologia, vengono implementate materie come la chimica, la geologia, l’astronomia e la fisica.

Sarà oggetto di questa conferenza una panoramica degli ambiti di ricerca dell’astrobiologia, dalla formazione delle molecole organiche, alle teorie sull’origine della vita, ai luoghi del sistema solare potenzialmente abitabili, alla “firma” della vita sugli esopianeti ed altro ancora.

La conferenza sarà curata da Carlo Alberto Brizzi, biologo con formazione in astrobiologia.

A seguire, meteo permettendo, l’osservazione della volta celeste con i telescopi nel giardino e dalla cupola dell’Osservatorio.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/