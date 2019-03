Si ride con Salvatore Zappia al Villino Panichi

GROSSETO – Sarà la comicità la protagonista assoluta del nuovo appuntamento “tascabile” al Villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, per pochissimi, fortunati spettatori. Torna, così, la mini rassegna, ideata da Roberta Saccani, che anima le serate in uno degli edifici Liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Salvatore Zappia, classe 1985 e una laurea ingegneria aerospaziale, sarà il mattatore dell’appuntamento in programma domenica 17 marzo alle ore 18 con lo spettacolo “Tutto male grazie”, una stand-up Comedy tutta da ridere.

Diventare adulti vuol dire adottare la filosofia del “prima era più semplice”. Prima quando? Prima. È un prima generico che si può applicare indifferentemente al periodo del liceo o a quello della Grecia classica. Il punto è che prima era tutto più semplice. Prima avevi i tuoi sogni nel cassetto, e trovavi lavoro, e l’amore era solo un gioco. Prima pensavi si dicesse “Non pronunciare il nome di Dio Ivano”, e disegnavi polpi con otto testicoli, e a Babbo Natale ci credevi, sì, ma in fondo lo sapevi che sotto le feste ce n’erano un po’ troppi in giro. Prima non avevi 33 anni e ora invece sì, e pensi un sacco a Gesù e a come l’ha presa quando gli hanno detto che è stato adottato, e Gesù era ancora un ragazzino arrogante che al massimo trasformava una birra chiara in una doppio malto. E mille domande esistenziali ti si formano in testa. Come si fa a convivere con una persona che dorme a stella? Il maschio della mantide religiosa ha veramente voglia di fare sesso al primo appuntamento? E cosa succede se metti una formica su un quadro di Esher? Attraverso lo stile della Stand-up comedy, “Tutto male, grazie” tenta di rispondere a queste e a molte altre domande, senza peraltro riuscirvi minimamente. Come disse il grande saggio: “Se prendi la vita troppo sul serio, sarà lei a prendere per il culo te.”

L’ingresso è libero. Al termine sarà offerto un aperitivo dall’Agenzia A&G Real Estate, la cui sede è proprio all’interno del Villino Panichi.