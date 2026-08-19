RAVI – Una serata dedicata alla musica e non solo quella del 23 agosto, presso la splendida e suggestiva cornice del sito della Miniera di Ravi Marchi, nel Comune di Gavorrano, dove a partire dalle ore 21:30 il duo formato da Cinzia Monari e Paolo Mari proporrà un omaggio a due grandi protagonisti della musica italiana, Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio dei due artisti, in una serata capace di unire cultura e musica all’impegno sociale, grazie alla partecipazione dell’Associazione Penelope ODV Toscana, da anni in prima linea sul delicato tema delle persone scomparse. Nel corso della serata quest’ultima avrà modo di illustrare al pubblico non solo il fenomeno, che riguarda anche il nostro territorio, ma il delicato lavoro svolto quotidianamente a sostegno di chi vive l’esperienza della scomparsa di una persona cara.

L’appuntamento del 23 agosto alla Miniera di Ravi Marchi sarà quindi non soltanto un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per stare insieme, ascoltare musica e conoscere più da vicino una realtà associativa impegnata su un tema che merita attenzione e consapevolezza.

L’ingresso è libero