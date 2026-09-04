GROSSETO – Domenica 6 settembre si conclude “Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani”, la mostra allestita al Polo culturale Le Clarisse e a Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto.

Per l’ultima giornata è in programma, alle ore 18, l’apertura straordinaria del Polo culturale Le Clarisse in occasione del finissage dell’esposizione, con un’ultima visita guidata e un brindisi con il vino portato dai visitatori durante le “visite guidate a baratto”. L’ingresso è gratuito.

Curata da Luca Quattrocchi e Livia Spano, la mostra ha proposto un percorso dedicato alla pittura realista italiana del Novecento, riunendo opere di Renato Guttuso, Carlo Levi, Ernesto Treccani e di numerosi artisti maremmani. Un progetto che ha permesso di approfondire il rapporto tra le grandi esperienze artistiche nazionali e la produzione sviluppata sul territorio.

L’esposizione ha registrato un ottimo riscontro di pubblico, confermando l’interesse che negli ultimi anni ha accompagnato le mostre estive del Polo culturale Le Clarisse: in tre mesi e mezzo sono stati quasi duemila i biglietti venduti.

«È stata una mostra molto partecipata, che ha suscitato un grande interesse e ha avvicinato alle opere un pubblico numeroso e attento – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse –. Il finissage sarà l’occasione per condividere un ultimo momento insieme e per salutare un progetto espositivo importante. Adesso ci attende “La Città visibile 2026”, il prossimo grande appuntamento culturale che, dal 18 settembre, tornerà ad animare Grosseto con mostre, incontri e iniziative».