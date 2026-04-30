MANCIANO – Si conclude domenica 3 maggio 2026 il corso di scacchi promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Manciano in collaborazione con l’Asd Mattoallaprossima. L’appuntamento è a Manciano, in piazza della Rampa, dalle ore 16 alle 19, con un pomeriggio aperto a tutti dedicato al gioco libero e alla gran finale del percorso, che prevede anche una simultanea uno contro venti.

L’iniziativa, che ha coinvolto bambini, ragazzi e adulti, si chiude con un momento pubblico pensato per valorizzare il gioco degli scacchi come occasione educativa e di socialità, capace di mettere in relazione generazioni diverse e rafforzare il senso di comunità.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione che questo corso ha registrato – dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale Roberto Bulgarini –. È stato un percorso che ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, creando occasioni concrete per stare insieme e condividere tempo e interessi. Iniziative come questa contribuiscono a costruire una comunità più coesa e inclusiva, offrendo spazi di incontro e momenti di crescita attraverso attività semplici ma significative come il gioco degli scacchi».