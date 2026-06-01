SCANSANO – L’amministrazione comunale di Scansano celebra l’80° anniversario del voto alle donne, che ricorre il 2 giugno prossimo, insieme alle scuole. È in programma, infatti, mercoledì 3 giugno al Teatro Castagnoli di Scansano l’iniziativa promossa dal Comitato soci Coop di Scansano, in collaborazione con il Comune, l’Anpi di Scansano, Unitre Scansano e il circolo Arci Macramé, a partire dalle ore 10.

“Sosteniamo questa iniziativa – dichiara la sindaca Maria Bice Ginesi – perché crediamo che sia fondamentale ripercorrere le tappe della storia d’Italia insieme alle nuove generazioni, provando a farlo in modo coinvolgente, per trasmettere loro i valori che sono alla base del nostro ordinamento democratico e per ricordare che, molti dei diritti che diamo per scontati e garantiti sono frutto di conquiste che hanno richiesto tempo, impegno e che sono costate, negli anni più bui della nostra storia, la libertà e persino la vita di tanti”.

Il 2 giugno 1946, infatti, anche le donne poterono esprimere il proprio voto al Referendum istituzionale e all’elezione dell’Assemblea costituente che ha avuto il compito di redigere la Carta costituzionale.

“Celebrare gli 80 anni del voto alle donne – aggiunge il vicesindaco di Scansano Matteo Ceriola – significa ricordare una conquista che ha cambiato profondamente il nostro Paese, aprendo finalmente le porte della partecipazione democratica a milioni di cittadine italiane. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che unisce memoria, cultura e riflessione, coinvolgendo associazioni, scuola e comunità. Ricordare il 1946 non è solo guardare al passato, ma riaffermare ogni giorno il valore della libertà, dell’uguaglianza e della partecipazione delle donne nella vita pubblica e sociale”.

Dopo l’accoglienza degli studenti, sono previsti i saluti dell’amministrazione comunale, l’intervento dell’Unitre di Scansano e la proiezione di un filmato sul tema. Agli studenti sarà offerta anche una colazione a base dei prodotti a marchio Coop.

Alle 17, è in programma l’esibizione del Coro dell’Unitre e, a seguire, un intervento della scrittrice e docente Renata Caprini Ginesi, che ha ricoperto anche il ruolo di assessore alla cultura del Comune di Scansano.

Alle 18.30 è in programma un reading del Teatro Studio dal titolo “Le Madri della Costituzione: la democrazie non è un gioco e neanche una conquista valida per sempre, ma qualcosa da rinnovare e ricostruire ogni giorno”.

Al termine dell’iniziativa, per tutti i partecipanti, è previsto un aperitivo sempre a base di prodotti a marchio Coop.