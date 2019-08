Show di nuoto sincronizzato a Acqua Village: campionesse in piscina al parco acquatico

FOLLONICA – Domenica 18 agosto a Acqua Village tornano le atlete della Futura Club Prato con uno show imperdibile di nuoto sincronizzato.

La squadra pratese è campione regionale e tra le prime 14 in Italia: le ragazze che si esibiranno nelle piscine onda dei parchi acquatici di Cecina e Follonica hanno tra i 16 e i 19 anni e si stanno allenando per scalare la classifica nazionale, sotto la guida del direttore tecnico Simone Ricotta, ex atleta della Nazionale italiana.

Le atlete sono già state ospiti di Acqua Village domenica 4 agosto e adesso ritornano per un’altra giornata di sport e spettacolo dedicata agli ospiti dei parchi acquatici.

Domenica 18 agosto, alle 12 al parco acquatico di Follonica e alle 15.30 a Cecina, tornano a esibirsi le atlete della Futura Club Prato.