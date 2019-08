“Shangai, dall’alba al tramonto”: due giorni di eventi nell’antico borgo marinaro

MARINA DI GROSSETO – Due giorni di iniziative, per grandi e piccini, per vivere insieme, ricordare e festeggiare una delle zone più caratteristiche di Marina di Grosseto. “Shangai, dall’alba al tramonto” è il nome dell’evento promosso dalla pro loco di Marina e Principina a Mare e patrocinato dall’amministrazione comunale, in programma per sabato 3 agosto e domenica 4 agosto.

Tanti appuntamenti realizzati con la collaborazione degli stabilimenti balneari e degli esercenti per animare il borgo marinaro che si è estende a sud del canale San Rocco.

Si parte sabato, quindi, alle 10, con il bagno al mare “Tutti per mano”: un tuffo collettivo per tutti coloro che vorranno partecipare. Alle 12, aperitivo “Shangai” organizzato dagli stabilimenti balneari e dai bar.

Dopo uno stop nelle ore più calde della giornata, si riparte alle 17.30 al bagno Bertini con un evento per i bambini a cura della compagnia teatrale Accademia mutamenti: “Fiabe in riva al mare” con Giorgio Zorcù e Sara Donzelli, storie narrate a viva voce, seguite da animazione e giochi ispirati ai protagonisti dei racconti.

Dalle 18 alle 22 per le vie di Shangai esibizione dei gruppi folkloristici che daranno un assaggio dei canti della tradizione maremmana, mentre alle 21.30, di nuovo al bagno Bertini per il teatro in riva al mare: l’Accademia mutamenti presenta la performance “Racconti fantastici dell’Ottocento”, ispirati alle opere di Edgard Alla Poe e Hans Christian Andersen.

Al bagno La Bussola, invece, è in programma la serata dedicata al karaoke, mentre al Kursaal si ballano i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta con Dj Drive.

Alle 24 tutti pronti per il bagno di mezzanotte.

La giornata di domenica 3 agosto si apre alle 10 con la regata “Shangai:” gara di qualificazioni per il trofeo “Paolo Formigli”, organizzata dal circolo nautico Optimist master. Alle 12 torna l’aperitivo Shangai e alle 15 si terranno le finali della regata e sarà decretato il vincitore.

“Cocomerata” sulle spiagge e per le strade dalle 17, mentre, dalle 19 alle 22, esibizione itinerante della Fantomatik Orchestra, band itinerante che spazia dal jazz la blues passando per il funky proponendo un ricco repertorio di pezzi propri e hit rivisitate. Alle 21 al Barcollo musica dal vivo con Elga e Tiberio.

Per tutta la durata dell’evento, nella piazza di fronte al Porta via saranno esposte foto storiche di Shangai, mentre al Barcollo sarà possibile ritirare gratuitamente la propria copia di “San Rocco a mare. Il fascino di un vivace borgo marinaro” di Ambra Famiani.