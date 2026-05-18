GROSSETO – L’Osservatorio di Roselle apre al pubblico per una nuova serata dedicata all’astronomia. Venerdì 22 maggio alle 21:30 è in programma un incontro dedicato ai luoghi di osservazione e le diverse tipologie di osservatori astronomici, come vengono scelti i siti per la costruzione di un osservatorio ed altro.
Il relatore della serata sarà Leroi Ciolfi, ingegnere civile laureato presso l’Università di Pisa. Seguiranno meteo permettendo le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla Cupola.
È obbligatoria la prenotazione direttamente tramite il sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/.