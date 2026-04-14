GROSSETO – Sarà con la proiezione de “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, il secondo atteso appuntamento di “Sguardi di pace”. La rassegna, promossa nell’ambito della Festa della Toscana, è realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e organizzata da Legambiente Festambiente Aps insieme al Coordinamento Pace della provincia di Grosseto.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 15 aprile alle ore 21, al Cinema Stella (via Mameli 24) di Grosseto.

Il film, che vede tra i produttori esecutivi nomi del calibro di Brad Pitt e Joaquin Phoenix, non è solo una testimonianza politica, ma un oggetto cinematografico di rara potenza espressiva. Già vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e candidato agli Oscar come miglior film straniero, la pellicola ripercorre i tragici fatti del 29 gennaio 2024.

In quella data, i volontari della Mezzaluna Rossa risposero ad una chiamata d’emergenza: una bambina di soli sei anni, intrappolata in un’auto sotto il fuoco di una sparatoria a Gaza, implorava soccorso. Il film ricostruisce quei momenti in cui i soccorritori rimasero in costante contatto con lei, aggrappati a un filo di voce nel tentativo disperato di salvarla.

La critica ha lodato la scelta stilistica della regista Ben Hania: sebbene i protagonisti in scena siano interpretati da attori professionisti, la voce che il pubblico sente attraverso il telefono è la registrazione originale di quella drammatica telefonata.

“Un’opera ineludibile che scuote le coscienze – spiegano da I Wonder, la distribuzione italiana – capace di trasformare il dolore in una riflessione universale sulla dignità umana e sull’orrore della guerra.”

Il nome di quella bambina era Hind Rajab. Il film riesce nell’impresa di restituirle un’identità che vada oltre la fredda cronaca, trasformando il suo grido in un simbolo di resistenza e umanità.

L’iniziativa si inserisce nel solco della Festa della Toscana, dedicata quest’anno ai temi della non violenza e del dialogo tra i popoli. La scelta di proiettare un’opera così d’impatto conferma l’impegno del Coordinamento Pace nel voler offrire alla cittadinanza strumenti critici per comprendere le complessità del presente attraverso il linguaggio universale del cinema d’autore.