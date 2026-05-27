GROSSETO – “Sfruttamento made in Italy. Dalle passerelle ai rider lo schiavismo nascosto con cui conviviamo” non è solo il titolo di un libro-inchiesta ma la fotografia impietosa di una realtà che attraversa anche il nostro territorio.

Anche per questo sabato 30 maggio, alle ore 10.30, la Sala Pegaso nel palazzo della Provincia di Grosseto in piazza Dante ospiterà la presentazione del testo edito da People. Nell’incontro a ingresso libero organizzato dalla Cgil Grosseto e dallo Studio legale associato Pippi Teglielli De Martis, parteciperà l’autrice Sara Monaci, giornalista del Sole 24 Ore, che dialogherà con rappresentanti delle istituzioni, del sindacato e del mondo giuslavoristico.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, interverranno Monica Pagni, segretaria generale della Cgil di Grosseto, la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai e l’avvocato Carlo De Martis dell’Associazione giuslavoristi italiani. La presentazione sarà moderata dal giornalista Emilio Guariglia, caposervizio del Tirreno, redazione di Grosseto.

Il volume di Sara Monaci e Ivan Cimmarusti nasce da un’inchiesta che attraversa le filiere del made in Italy, dalla moda alla logistica, dai rider alla security, per raccontare il vero volto del lavoro contemporaneo, spesso nascosto dietro marchi celebrati e gruppi quotati. Attraverso atti giudiziari, testimonianze dirette e indagini sul campo, gli autori ricostruiscono un sistema fondato su subappalti a catena, società fantasma, contratti irregolari e manodopera ricattabile, in gran parte migrante.

Nei capannoni dell’hinterland milanese come nei servizi delle grandi città emergono turni estenuanti, paghe di pochi euro l’ora, dormitori abusivi e condizioni di lavoro che sconfinano nello sfruttamento, restituendo l’immagine di uno “schiavismo nascosto” con cui conviviamo ogni giorno. Il libro mostra come queste pratiche non siano l’eccezione, ma una componente strutturale di un modello economico che scarica i costi su lavoratrici e lavoratori invisibili.

«Non è un caso che, come Cgil, siamo particolarmente impegnati nella raccolta firme per la proposta di legge popolare sulla sanità ma anche sugli appalti – dichiara Monica Pagni – perché lo stesso lavoro abbia gli stessi diritti e perché si mettano davvero limiti alle catene di subappalti che alimentano sfruttamento e lavoro povero. Si tratta di un sistema che alimenta un esercito di invisibili, sottopagati e sfruttati. Un esercito che torna a essere appena visibile quando succede qualche tragedia, perché è il primo a pagare le conseguenze della carenza di tutele, per poi scomparire di nuovo».

«Anche nella nostra provincia lo sfruttamento non è un fenomeno lontano: come studio legale, anche in collaborazione con la Cgil, abbiamo assistito vittime di abusi in diversi settori e seguiamo vicende di caporalato – sottolinea l’avvocato Carlo De Martis – Per questo riteniamo indispensabile un dibattito pubblico serio su questi temi, che coinvolga istituzioni, imprese, professionisti e cittadinanza, perché i diritti non si fermino alle porte dei luoghi di lavoro».

Il testo è accompagnato dalla prefazione dell’economista Tito Boeri, che chiama anche a porci una domanda scomoda destinata ad attraversare tutta la discussione: siamo disposti a pagare di più per garantire diritti a chi lavora, o preferiamo che il costo resti invisibile dietro i prezzi bassi e la promessa del “lusso accessibile”? Un interrogativo che rende la presentazione di Grosseto un’occasione di confronto pubblico sul futuro del lavoro e sulle responsabilità della politica, delle imprese e dei consumatori.

Sara Monaci, autrice del testo, è giornalista del Sole 24 Ore dal 2007 e ha seguito le principali inchieste giudiziarie finanziarie italiane, occupandosi in particolare di corruzione nella Pubblica Amministrazione, politica economica e fenomeni come il caporalato, la crisi urbanistica e le grandi infrastrutture, dopo aver collaborato con testate come Il Tirreno e La Nazione. Ivan Cimmarusti, coautore del volume, è anche lui giornalista del Sole 24 Ore, dove segue le più importanti indagini giudiziarie su reati contro la Pubblica Amministrazione, criminalità finanziaria e mafia, dopo esperienze a l’Unità, Il Tempo e ItaliaOggi.

L’appuntamento del 30 maggio a Grosseto si inserisce nel ciclo di presentazioni che, dopo il lancio nazionale e gli incontri al Senato della Repubblica e in diverse città italiane, porta anche in Maremma il dibattito aperto dal libro sul legame tra made in Italy, catene globali del valore e violazione quotidiana dei diritti del lavoro.