BURIANO – L’appuntamento è sabato 4 luglio: il suggestivo borgo di Buriano ospita un appuntamento davvero speciale. Una sfilata di lingerie vintage che ci farà fare un viaggio nel tempo dal 1900 al 1970.

Non si tratterà solo di riscoprire la storia e l’evoluzione della moda femminile, ma soprattutto di stringersi attorno a un grandissimo progetto di solidarietà.

La serata inizierà alle 19:00 con un piacevole apericena all’aperto, per poi entrare nel vivo alle 21:00 con l’inizio della sfilata. A guidarci in questo percorso sarà Carlo Sestini alla conduzione, accompagnato dalle note della musica di Mirello Santini.

La magia dell’evento starà soprattutto nelle sue protagoniste: insieme alle modelle sfileranno alcune infermiere e medici dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, accanto a donne straordinarie che hanno affrontato la malattia oncologica.

L’appuntamento promette di trasmettere a tutti una bellissima testimonianza di forza, coraggio e speranza.

C’è poi un obiettivo concreto molto importante: tutto il ricavato della serata sarà donato per acquistare un videogastroscopio ad alta definizione, destinato proprio al reparto di Gastroenterologia del Misericordia. «Partecipare significa quindi dare un aiuto reale alla sanità del nostro territorio – afferma Donatella Guidi presidente dell’associazione Insieme In Rosa – l’occasione è perfetta per godersi una bella serata estiva in una cornice d’eccezione, fare del bene e lasciarsi affascinare dalla storia del costume».

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il numero 334 1415167.