GROSSETO – Ventitré iscritti da tutto il mondo, cinque finalisti. La prima edizione del Premio musicale internazionale di composizione “Pinuccia Marzocchi” – promossa dalla Fondazione Pinuccia Marzocchi con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e dedicata al tema “Visioni e risonanze” – è giunta alla fase finale: l’appuntamento è per domenica 3 maggio alle ore 18 al Teatro degli Industri di Grosseto.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta dal maestro Massimo Merone eseguirà le composizioni inedite dei cinque finalisti e la Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21 di Ludwig van Beethoven. Di seguito la giuria internazionale proclamerà i primi tre classificati. L’iniziativa del premio si deve ad Alessandro Marzocchi, tra i più celebri notai di Grosseto, in memoria della moglie Giuseppina: un progetto che non si è interrotto con la scomparsa del notaio Marzocchi, a 84 anni, nel gennaio scorso.

I biglietti per la finale di domenica 3 maggio sono in prevendita online su VivaTicket e nei rivenditori autorizzati (in provincia di Grosseto sono la Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio); saranno in vendita anche al botteghino del Teatro degli Industri prima dello spettacolo (infoline: 333 5372994).

«Ringrazio la famiglia Marzocchi – dichiara Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto – per aver voluto con forza questo premio internazionale dedicato ai compositori. E ringrazio in modo particolare anche il maestro Antonio Di Cristofano, direttore artistico, che ha seguito l’organizzazione di questa iniziativa che ha attirato l’interesse di tanti compositori da tutto il mondo. Per Grosseto è un’occasione in più per essere centrale a livello internazionale nei grandi eventi di musica classica».

«Circa un anno fa il compianto notaio Alessandro Marzocchi, “Duccio” come da sempre lo chiamavamo tutti noi che lo conoscevamo bene – dichiara Antonio Di Cristofano, direttore artistico del Premio e dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – mi espresse la volontà di dedicare un Premio internazionale di composizione all’amatissima moglie Giuseppina, Pinuccia. Così abbiamo cominciato a organizzare tutto. Finché, purtroppo, nel gennaio scorso Duccio è improvvisamente mancato. Ma il progetto è rimasto, le iscrizioni stavano arrivando numerose, la giuria internazionale era formata e allora siamo andati avanti in suo nome. Sarà un’occasione per ricordare non solo Pinuccia Marzocchi ma anche Duccio».

I 5 finalisti selezionati dalla giuria internazionale tra i 23 iscritti sono Matteo Marangio (Italia) con “A lonely tree dancing”, Eugenio Mininni (Italia) con “Cinque respiri”, Marcello Palazzo (Italia) con “Trails”, Stefano Paolo Penazzi(Italia) con “In limine” e José Xara (Spagna) con “Panoramica dun paramo”. Menzioni d’onore sono state attribuite a Walter Aveta (Italia) e Helder Alves de Oliveira (Brasile).

La giuria internazionale è composta da Ada Gentile (Italia, presidente), Philip Cashian (Regno Unito), Ivana Francisci(Italia), Tõnu Kõrvits (Estonia), José María Sánchez-Verdú (Spagna), Paolo Tortiglione (Italia) e Francesco Traversi(Italia).

Al primo classificato sarà assegnato un diploma di primo premio e la somma di 3.000 euro; al secondo classificato un diploma e la somma di 2.000 euro; al terzo classificato un diploma e la somma di 1.000 euro.