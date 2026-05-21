CINIGIANO – Con la sfida delle band emergenti in programma per sabato 23 maggio, prende il via la Summer Edition del “Cinigiano Blues Festival”.

La manifestazione entra nel vivo della seconda edizione estiva, che culminerà il 10, 11 e 12 luglio nella suggestiva cornice di Castel Porrona, accogliendo tre artisti di fama internazionale: 10 luglio – Michele Biondi Band; 11 luglio – Giuseppe Scarpato Power Trio; 12 luglio – Irene Fornaciari & The Groove Aviators.

Al contest hanno aderito numerose band provenienti anche da fuori regione e una selezione accurata ha decretato i sei gruppi finalisti. Nella serata del 23 maggio a Monticello Amiata, a partire dalle ore 18, una giuria composta da esperti del settore sceglierà le tre migliori band, che avranno l’onore di aprire le serate del gran finale di luglio. Per la vincitrice assoluta, in palio anche una giornata di registrazione professionale.

Durante la serata sarà attivo un punto ristoro a cura della Pro Loco Monticello Amiata.

Informazioni al n. Whatsapp 334 655 2360 – [email protected]

www.cinigianobluesfestival.it