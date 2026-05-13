GROSSETO – Il fiume Ombrone si conferma protagonista indiscusso del territorio maremmano. Lunedì 18 maggio a Grosseto (al Berrettino) è in programma la seconda edizione del Palio Rafting studentesco del fiume Ombrone, un appuntamento che sta rapidamente diventando un pilastro dei giochi studenteschi provinciali.

L’evento (il via alle 8,30), promosso da Associazione Terramare, Uisp Grosseto e Uisp Acquaviva, segna un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione e animazione del corso d’acqua che attraversa la città. Da ormai dieci anni, grazie all’instancabile lavoro di Terramare, l’Ombrone ha smesso di essere un elemento distante o temuto per diventare una vera e propria palestra a cielo aperto. La recente concessione da parte della Regione Toscana di una porzione dell’area Berrettino ha permesso all’associazione di strutturare una base operativa d’eccellenza per l’escursionismo fluviale. Non solo rafting, ma anche packraft, kayak e sup: il fiume è oggi un ecosistema vivo dove l’attività sportiva convive in perfetta armonia con la tutela della biodiversità.

Il trend è chiaramente in crescita: se la prima edizione aveva visto la partecipazione di quattro scuole, quest’anno sono ben sei gli istituti superiori della provincia di Grosseto che si sfideranno a colpi di pagaia. In gara ci saranno il Liceo Pietro Aldi, l’Istituto Leopoldo II di Lorena, l’Istituto Fossombroni, il Polo Bianciardi, il Liceo Rosmini e il Polo Tecnologico Manetti Porciatti.

L’importanza del progetto risiede nella capacità di creare un legame profondo tra le nuove generazioni e il loro territorio. «Siamo orgogliosi di vedere come il Palio stia diventando una parte sostanziale del percorso formativo dei ragazzi – dichiara Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale Uisp Acquaviva e presidente di Terramare -. Il nostro obiettivo è far conoscere l’ambiente fluviale da vicino. Molti studenti, dopo questa esperienza, decidono di proseguire la formazione e la nostra speranza è che un giorno possano diventare loro stessi delle guide professioniste, trasformando una passione in un’opportunità per il futuro».

Sulla stessa linea Massimo Ghizzani, presidente di Uisp Grosseto: «Portare così tanti giovani sul fiume è il nostro valore aggiunto. Attraverso le grandi manifestazioni Uisp Acquaviva promuoviamo una cultura del movimento che è anche cultura del rispetto. L’Ombrone è una risorsa di promozione sociale e sportiva immensa, e i sorrisi dei ragazzi che pagaiano insieme sono la prova che siamo sulla strada giusta».

Il Palio Rafting non sarebbe possibile senza una rete solida di collaborazioni. Il Comune di Grosseto sostiene convintamente l’iniziativa, selezionata tramite bando pubblico per il suo valore sociale e sportivo. «Il Palio Rafting Studentesco rappresenta un’iniziativa di grande valore per Grosseto e per tutto il territorio maremmano, perché riesce a unire sport, ambiente e formazione – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il fiume Ombrone è una risorsa straordinaria della nostra città e manifestazioni come questa contribuiscono a farlo vivere e conoscere soprattutto alle nuove generazioni, trasformandolo in un luogo di aggregazione positiva, crescita e rispetto per la natura. Come amministrazione comunale sosteniamo con convinzione questo progetto, che negli anni è cresciuto grazie all’impegno delle associazioni e alla collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà del territorio. Vedere tanti ragazzi partecipare con entusiasmo a questa esperienza significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità e nella valorizzazione di un patrimonio ambientale che appartiene a tutti».

Un ruolo determinante è svolto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, partner del progetto. «Siamo felici di essere ancora qui per un evento che promuove il nostro fiume principale – afferma il presidente del Consorzio, Federico Vanni -. È fondamentale far conoscere l’Ombrone ai giovani, a cui ci rivolgiamo sempre più spesso per promuovere una cultura della consapevolezza. Far capire l’importanza dell’azione di bonifica e della manutenzione attraverso lo sport è il modo migliore per educare i cittadini di domani alla tutela dell’ambiente e per questo abbiamo voluto inserire il Palio nella Settimana della Bonifica, il contenitore di eventi più importante per il nostro ente».

Fondamentale è inoltre il supporto di Banca Tema, da sempre vicina allo sviluppo delle attività fluviali come Vivifiume e al mondo Uisp. «Condividiamo con Terramare e Uisp – ricorda il direttore generale Fabio Becherini – l’impegno per la tutela del patrimonio ambientale e per la promozione dello sport e per questo, da anni, sosteniamo le attività dell’associazione. In particolare, ci fa piacere che questa iniziativa veda la partecipazione di un numero crescente di scuole. Le nuove generazioni dimostrano sensibilità verso le tematiche ambientali e questo è fondamentale per promuovere stili di vita sostenibili e per valorizzare le risorse naturali del nostro territorio».

L’appuntamento è dunque per lunedì 18 maggio dalle 8.30 alle 12.30. Gli equipaggi si sfideranno in prove cronometrate e batterie mozzafiato per decretare chi alzerà il trofeo della seconda edizione. Lo scorso anno fu l’Istituto Agrario Leopoldo II di Lorena a trionfare, battendo in una finale accesissima l’Istituto Fossombroni, ma il vero risultato resta la festa collettiva vissuta sulla riva dell’Ombrone, un luogo dove l’armonia tra uomo e natura torna a essere protagonista.