GROSSETO – È in dirittura di arrivo la 16esima edizione di “Non ci resta che ridere”, il festival di teatro tragicomico della città di Grosseto, coorganizzato da Fita-Grosseto e Comune di Grosseto, con il sostegno di Banca Tema e la direzione artistica di Fabio Cicaloni.

La giuria ha lavorato con ritmi serratissimi per esprimere le sue preferenze e domenica 19 aprile al Teatro degli Industri saranno assegnati i premi ai migliori attori, al miglior regista e al miglior spettacolo. Anche il pubblico è chiamato a votare, ovvero un campione, scelto tra gli abbonati, voterà in questi giorni per lo spettacolo che ha più gradito. In occasione della premiazione, che si svolgerà intorno alle 18,30 agli Industri, sarà assegnato anche il premio speciale per il miglior attore under 40 intitolato all’attore Gianluca Guelfi, scomparso prematuramente.

Quattro gli spettacoli in gara sui cinque spettacoli della stagione che hanno registrato un grande successo di pubblico, con un lieve calo di presenze alle repliche serali: “Più gettonati gli spettacoli del pomeriggio, un po’ perché i grossetani si sono impigriti dopo il Covid e fanno fatica a uscire la sera dopo cena, e un po’ perché l’eccessivo allarmismo sulla sicurezza nel centro storico porta la gente ad evitarlo con il buio. Esattamente il contrario di quello che dovremmo fare – raccomanda il direttore artistico -: Andiamo a teatro! Viviamo il nostro centro storico anche la sera, e sicuramente la presenza di gente e famiglie può diventare un ottimo deterrente contro atti incivili”.

Ecco dunque le nomination del festival decretate dalla giuria:

Miglior attrice caratterista

Ilaria Bravi (Né arte né parte)

Monia Perasole (Il teatraccio)

Laura Sbrana Adorni (Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio)

Miglior attore caratterista

Luigi Bisconti (I Giubbonai)

Fabio Morganti (Né arte né parte)

Ernesto Picolli (Il teatraccio)

Miglior attrice protagonista

Rossana Piccini (I Giubbonai)

Irene Malinverno (Né arte né parte)

Virginia Corongiu (Il teatraccio)

Miglior attore protagonista

Mario Malinverno (Né arte né parte)

Claudio Matta (Il teatraccio)

Giacomo Moscato (Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio)

Miglior regia

Gabriele Denci (I Giubbonai)

Claudio Matta (Il teatraccio)

Giacomo Moscato (Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio)

Miglior spettacolo

Qualcuno vuole fare colazione? (Né arte né parte)

Il medico dei pazzi (Il teatraccio)

Gli scherzi dell’amore e del caso (Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio)

Miglio attore/attrice under 40 – Premio Gianluca Guelfi

Samuele Doganieri (I Giubbonai)

Christian Mecarozzi (I Giubbonai)

Lucy Greco (Né arte né parte)

Ultimo spettacolo fuori concorso della stagione sarà la spassosissima commedia tratta da Plauto e riscritta da Federico Guerri per I Teatranti di Fabio Cicaloni “Miles Gloriosus – Make Efeso great again“, con la regia di Fabio Cicaloni. In scena, accanto a Cicaloni, anche Fabrizio Cattarulla, Bernardino Tartaglia, Nicola Draoli, Giacomo Mantiglioni e Mauro Rosati. La prevendita è iniziata presso l’edicola La Pace, accanto alla chiesa del Sacro Cuore, ma sarà possibile acquistare il biglietto anche in teatro un’ora prima di ciascuna replica che sarà alle 16,45 e alle 20,45. Lunedì 20 maggio lo spettacolo replicherà al mattino alle 9,00 per le scuole superiori della città ed è già sold out.