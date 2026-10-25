GROSSETO – Lunedì 26 ottobre la Settimana della bellezza si rivolge soprattutto ai giovani. Tre linguaggi diversi, la narrativa, l’arte e il cinema, tornano sul tema dell’undicesima edizione, «Per Francesco sorella è la morte. Una provocazione alla vita». Il filo della giornata è il dolore che non ha l’ultima parola e la vita che può rinascere anche dentro una perdita.

Il romanzo di Pierluigi Vito

Il primo appuntamento è nella Sala Friuli, in piazza San Francesco, con Pierluigi Vito e il suo romanzo «Nel cuore del figlio. Una storia di morte e di vita», pubblicato nel 2025 da Città Nuova. L’autore incontra gli studenti alle 10 e tutta la cittadinanza alle 17.

Il protagonista è Rolando Ferroni, un uomo d’affari senza troppi scrupoli, ma legatissimo alla famiglia. Durante la finale di un torneo giovanile perde all’improvviso il figlio Riccardo, giovane promessa del tennis. Sette anni dopo si mette in cerca di ciò che resta di lui nei ragazzi che ne hanno ricevuto gli organi. Così incontra Aisha, Mattia e Daniela, in un viaggio che arriva fino a Parigi e che va in direzioni molto diverse da quelle che si era immaginato. Il libro tocca il dolore della morte di un figlio senza sentimentalismi e senza consolazioni facili. Allo stesso tempo mostra la vita nuova che quel dolore, attraverso il dono, è capace di generare.

Gli studenti e suor Maria Gloria Riva

Sempre alle 10, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, in piazza Dante Alighieri, gli studenti incontrano suor Maria Gloria Riva, storica dell’arte e fondatrice delle Monache dell’adorazione eucaristica. Con loro riprende i temi di «Francesco e la rinascita dell’arte», l’intervento che la sera prima avrà proposto al pubblico in Sala Friuli. Per i ragazzi è un’occasione per scoprire come la figura del santo di Assisi abbia segnato una svolta nella storia della pittura italiana.

Il film di Paolo Virzì

La giornata si chiude al cinema. Alle 21 il Multisala Aurelia Antica proietta «Cinque secondi», il film di Paolo Virzì presentato nel 2025 alla Festa del cinema di Roma. Valerio Mastandrea interpreta Adriano, un uomo che vive da solo, appartato, in una villa malridotta nella campagna toscana. La sua solitudine viene scossa dall’arrivo di un gruppo di giovani che vogliono far rinascere le vigne abbandonate della tenuta. Virzì stesso lo ha descritto come un film sul buio e sulla vita: la storia di un uomo che fa i conti con il proprio passato e di una vita che, a poco a poco, torna a farsi strada. Dopo la proiezione ci sarà un dibattito guidato da Alessio Brizzi, esperto di cinema.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

L’ingresso è gratuito, ma bisogna prenotare scrivendo a [email protected] e indicando nome, cognome e numero di telefono.

L’offerta per «Aiutiamoli a restare»

Come in tutti gli appuntamenti della Settimana della bellezza, chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera per il progetto «Aiutiamoli a restare», promosso dal Commissariato di Terra Santa dei frati minori di Toscana per sostenere i cristiani di Betlemme e la rete delle parrocchie in Palestina. Il 6 novembre il ricavato sarà consegnato al custode di Terra Santa, fra Francesco Ielpo.

Chi organizza

La Settimana della bellezza è promossa dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia, con la coorganizzazione del Comune di Grosseto. Collaborano la Fondazione G. Chelli, il quotidiano Avvenire con il mensile Luoghi dell’infinito, la Fondazione Terra Santa e la Custodia di Terra Santa, la Fondazione Polo universitario grossetano, il Polo culturale Le Clarisse, della Fondazione Grosseto cultura, e il Maam.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di don Roberto Nelli, morto il 16 luglio, che per anni ne è stato il motore. Il suo motto era: «Lasciamoci coinvolgere tutti, perché tutti abbiamo bisogno di Bellezza».

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