ROCCASTRADA. Dal 4 al 13 settembre 2026 si svolgeranno le feste di Settembre a Roccastrada, con la 54esima edizione del “Settembre Roccastradino“. Il grande stand gastronomico sarà aperto tutte le sere a cena e nei giorni 5, 6 e 11, 12, 13 anche a pranzo.

Le serate gastronomiche

Tante le serate gastronomiche a tema: quella del baccalà, dello strozzaprete roccastradino all’aglione, del peposo, del maialino al forno, della lumaca e del pesce.

Tutti i giorni si potranno gustare tortelli maremmani e strozzapreti freschi fatti al momento, le tradizionali “Penne alla Santa“, una specialità fortemente legata al paese e al Settembre, e naturalmente la carne alla griglia, trippa maremmana, fagioli all’uccelletta con le migliori specialità roccastradine: formaggio e salumi delle più importanti aziende paesane, tutti prodotti che promuovono le tipicità locali. Non mancherà la super fornitissima cantina dedicata alle rinomate aziende vitivinicole locali.

Musica e spettacoli

Il locale/bar “Poccia 2000“, presso il Parco del Chiusone, sarà aperto tutte le sere e ospiterà tantissimi spettacoli, serate di disco (Franz Navas, Ricky le Roy, Dj Nik, Dj David Miller e Ricky Dj), live music con le tribute band di Jovanotti e Vasco Rossi e tanti altri gruppi musicali. In altre piazze inoltre il programma sarà composto da serate di ballo e altri spettacoli.

Non solo gastronomia

La festa inoltre è composta anche da mostre, presentazione libri, esibizioni associazioni sportive locali, Marcia Verde, Pedalata Ecologica, Trekking Urbano, rappresentazioni teatrali, pomeriggio dedicato ai bambini, Passeggiata in Rosa, dedicata alla solidarietà, musica corale e molto ancora! Domenica 13 settembre si svolgerà la sfilata e il Palio Umoristico dei Ciuchi ed un bellissimo spettacolo pirotecnico. Tutti gli spettacoli, eventi, mostre, sono ad ingresso gratuito.

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