GROSSETO – La mattina del 4 novembre, sessant’anni fa, l’Ombrone ruppe gli argini a ridosso della città e le sue acque fangose devastarono la città di Grosseto e le campagne, fino a Marina e Castiglione. Fu una delle tragedie peggiori che la città ricordi, e ci fu anche un morto, oltre alla devastazione e agli scempi che misero letteralmente in ginocchio la gente.

Quel drammatico evento sarà ricordato martedì 3 novembre, alle ore 17, nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale di piazza della Palma, con un’iniziativa della associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi che il Comune di Grosseto ha inserito anche nelle sue celebrazioni ufficiali. La partecipazione sarà libera.

Prendendo spunto dalla ristampa del libro “I giorni del fango”, l’unico che sia stato realizzato come inchiesta giornalistica, che riporta il susseguirsi degli eventi, interviste con i protagonisti dell’epoca, documenti ufficiali e foto di quella tragedia realizzate soprattutto dalla Agenzia B.F. che ha anche realizzato con esse un bellissimo libro di fotografie, si ricorderà quel giorno di sessant’anni fa con le parole di Claudio Bottinelli, autore del libro assieme a suo figlio Giacomo, che visse come giornalista quella tragedia, la documentò e la descrisse assieme ad un altro giornalista, Omero Marraccini, ed ai colleghi della sua redazione, sulle pagine de “Il Telegrafo” (oggi “Il Tirreno”), unico giornale locale che poté seguire passo passo gli eventi in quanto l’altro giornale grossetano (“La Nazione”) non poteva uscire essendo rimasto anch’esso alluvionato nella sua sede centrale di Firenze.

Non sarà però solo un momento rievocativo. È infatti in programma, nell’occasione, l’intervento dell’ingegner Renzo Ricciardi, dirigente responsabile del Genio Civile Toscana Sud che farà il punto sulla situazione-Ombrone ad oggi e permetterà di proiettare filmati inediti su quei giorni di devastazione.