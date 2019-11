Serata jazz: la tromba di Enrico Rava a Grosseto

GROSSETO – Un ospite d’eccezione quello che animerà il tradizionale concerto di Natale de La Voce di ogni Strumento. Quest’anno la direzione artistica di Gloria Mazzimette infatti in cartellone uno dei nomi più prestigiosi della scena jazz internazionale: Enrico Rava.

Domenica 8 dicembre alle ore 17.30 il celebre trombettista sarà al Teatro Moderno in quartetto con un altro artista affermato sulla scena jazz internazionale, il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, con Michelangelo Scandroglio al contrabbasso, Andrea Beninati alla batteria e Raffaele Pallozzi al pianoforte.

Non ha bisogno di presentazioni Enrico Rava. Il trombettista calca le scene di tutto il mondo da oltre 50 anni e rappresenta uno dei punti di riferimento del jazz nazionale e internazionale. Quest’anno Rava ha compiuto ottant’anni, celebrati in tutto il mondo con un tour e un nuovo cd, Roma, registrato con un altro gigante del jazz internazionale, il sassofonista Joe Lovano, per l’etichetta ECM. La creatività musicale di Rava da sempre si esprime attraverso una inconfondibile poetica, con una voce carica di lirismo, con originalità, sempre fortemente ispirata nell’invenzione e con un’attitudine melodica spiccata mai disgiunta dall’esplorazione sonora e dalla sperimentazione. Ogni concerto è un evento unico e il trombettista, che suona spesso con giovani musicisti dei quali sa intuire e valorizzare il talento e con cui condivide la visione musicale, anche a Grosseto sarà dunque in compagnia di due artisti emergenti,Scandroglio e Beninati. A completare il quartetto Stefano Cocco Cantini, artista di grande esperienza e celebre nel panorama musicale internazionale che con Enrico Rava vanta una collaborazione di lunga data su diversi progetti musicali.

A parlare del concerto è proprio Stefano “Cocco” Cantini:“Sul palcoscenico del Teatro Moderno a Grosseto l’8 dicembre suonerò con Andrea Beninati, un batterista giovane ma molto bravo che ha già fa parte di un mio trio, Michelangelo Scandroglio, un contrabbassista anche lui molto giovane ma che sta già avendo un discreto successo e che ha vinto un importante premio a Umbria Jazz, ed Enrico Rava, uno dei più importanti musicisti del mondo con cui ho collaborato in diverse occasioni. Premesso che in ogni concerto la cosa più bella per noi è la sorpresa, per questo concerto suoneremo soprattutto musica degli anni Sessanta e Settanta, cioè del periodo di Miles Davis e Chet Baker, che saranno una sorta di punto di riferimento e di cui tra l’altro Enrico Rava era amico e collega. La parola interplay, molto usata nel jazz, significa “creare insieme”, più che “giocare insieme”, e la usiamo quando c’è comunicazione tra i musicisti sul palco, perché nel jazz questo creare insieme in maniera estemporanea è fondamentale. Sul palco ci intendiamo con l’anima. I pezzi sono quelli, ma le anime vagheranno e cercheranno insieme di creare cose nuove. La cosa bella di questa musica è che non c’è mai un concerto uguale all’altro proprio per le cose che succedono sul palcoscenico.”

Un grande appuntamento che sarà occasione per ascoltare la grande musica jazz e contribuire contemporaneamente all’attività di solidarietà che “La Voce di ogni Strumento” svolge sin dalla sua prima edizione, devolvendo parte del ricavato della vendita dei biglietti alle associazioni, AISM, ADMO, AVIS, La Farfalla e COMPASSION.

La sera del concerto sarà inoltre possibile assistere a Over the Orizon, Sorvolando il mondo, con gli occhi del drone(video proiezione a cura di Luca Bracali).

“La Voce di ogni Strumento” è una rassegna musicale realizzata con il patrocinio di: Ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro Militare Veterinario, 4°Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, Lions Club Grosseto Aldobrandeschi, Confindustria, AscomConfcommercio, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Grosseto Cultura, Agimus, Soroptimist e SEAM.

Biglietti € 15,00 platea primo settore – € 12,00 platea secondo settore + € 1 prevendita

Gratuito bambini fino ai 10 anni

Ridotto platea primo settore € 11,00 e platea secondo settore € 8,00 + € 1 prevendita per i giovani dagli 11 ai 26 anni.

Prevendita online sul sito della stagione https://lavocediognistrumento.it/ oppure presso la Libreria Palomar, Piazza Dante 18 – Grosseto

Per info 339.7960148 e-mail: info@lavocediognistrumento.it