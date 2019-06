GIUNCARICO – Una serata in stile giapponese ai bordi della piscina di Giuncarico. Dalle 20 è previsto apericena made in Japan, in stile toscano-giapponese, e dalle 21 una gara dimostrativa di Karate con la scuola Shotokan karate club con il maestro Massimiliano Mudanò.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno. È gradita la prenotazione al bar della piscina o telefonando a Maria Chiara 339.1591150.